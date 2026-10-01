El otoño japonés no solo es momiji, también castañas

Japón en otoño también disfruta de las castañas pero lo hace de un modo muy diferente a como lo hacemos en Europa en general y en España en particular: los japoneses no asan castañas en hogueras sino tanto la recolección de la castaña como su venta en los mercados locales forma parte de las tradiciones otoñales niponas y dan como resultado que las pastelerías ofrecen durante semanas dulces preparados con ellas.

Pero ¿a qué zona de Japón hay que viajar para disfrutar de sus castañas? Sin duda a Obuse, en la prefectura de Nagano, una pequeña localidad que lleva siglos cultivando castañas y preparando unos dulces que son famosos en todo Japón, tanto es así que Obuse es conocido como la capital japonesa de la castaña.

Castañas en Obuse, Japón | Imagen de (WT-shared) 黒ユリ at wts wikivoyage, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Desde septiembre y hasta bien entrado el mes de noviembre en Obuse se cosechan las castañas, se elaboran productos con las castañas recién cosechadas, en los restaurantes se sirven platos otoñales, las pastelerías ofrecen sus dulces de castaña, se celebran diferentes festivales y se organizan mercados todo ello alrededor de la cosecha de la castaña; y todo esto sucede en un paisajes espectacular en el que reinan los colores rojizos propios del otoño nipón.

Pasear los bosques en otoño es una actividad tan popular en Japón como salir a ver los cerezos en flor en primavera y Nagano es un lugar ideal para lo primero porque es una zona montañosa en la que ya a principios de octubre los bosques son amarillos, naranjas y rojos, un espectáculo de color que, ya en noviembre, se repite en las zonas más bajas de la montaña; por eso Obuse es especialmente interesante como destino otoñal: está junto a los Alpes Japoneses en los que vivir un auténtico momiji y sabe a castañas.

Paisaje de otoño en Nagano, Japón | Imagen de Raita Futo from Tokyo, Japan, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

¿Y cómo es la cosecha de la castaña? Por una parte es de lo más sencillo: las castañas caen del árbol y se recogen del suelo para, a continuación, ser rescatadas de su cubierta espinosa; lo interesante viene después porque no todas las castañas están destinadas a su venta y consumo inmediato, algunas se almacenan porque en ese periodo de reposo mejora su dulzor y son óptimas para preparar postres dulces.

Y ahí vamos a los dulces o no tan dulces ¿qué preparan los japoneses con las castañas ya que no acostumbran a asarlas como hacemos en España? Pues preparan platos como estos: Kuri-gohan (arroz cocido con castañas y un toque de sal), Kuri-kinton (el gran dulce de castaña que se prepara solo con castaña y azúcar); y a esas especialidades añade las que puedas imaginar: helados, tartas, pasteles, cremas… todo ello de castañas, es más, podrás degustar hasta dorayakis de castaña.

Kuri-kinton | Imagen de Ocdp, licencia de dominio público, CC0, via Wikimedia Commons

Tampoco faltan los festivales organizados alrededor de las castañas y su cosecha: el Chestnut Festival de Obuse se celebra en octubre; en el marco de este festival hay un gran mercado tradicional de otoño los días 17 y 18 de octubre y un festival de castañas el cuarto sábado de octubre: prácticamente todos los eventos relacionados con este festival se celebran la segunda quincena de octubre.

Obuse y los Alpes Japoneses serían dos destinos ideales para disfrutar de las castañas niponas y los paisajes otoñales en el País del Sol Naciente pero, si tienes algunos días, más, también puedes acercarte a Nakatsugawa, en la prefectura de Gifu porque es la otra gran capital de la castaña japonesa, famosa especialmente por sus pasteles de castañas.