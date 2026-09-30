The Island of Neverland llega a Madrid: entradas, ubicación y todo sobre el nuevo espectáculo inspirado en Peter Pan

Nunca Jamás está a punto de hacerse realidad en pleno centro de Madrid. The Island of Neverland celebra su estreno mundial el 1 de octubre en Espacio Delicias, con una propuesta que busca llevar al público al universo de Peter Pan a través de una experiencia que fusiona teatro, circo contemporáneo, acrobacias aéreas, tecnología inmersiva y narrativa visual. Detrás del proyecto se encuentran LETSGO y Balich Wonder Studio.

Una de las grandes dimensiones del espectáculo es precisamente su tamaño. La producción ocupa más de 7.000 metros cuadrados y transforma por completo Espacio Delicias para que el visitante se adentre en este particular Nunca Jamás desde el primer momento. El elenco, formado por artistas nacionales e internacionales, realiza disciplinas como artes aéreas, equilibrio, mástil chino, trapecio, suspensión capilar, saltos acrobáticos y magia.

La historia recupera algunos de los personajes más conocidos de este universo. Gabriele Lemiere interpreta a Peter Pan; Edu Ferrés, al Capitán Garfio; Cristina Cigüela Martínez, a Campanilla; e Inés Castrillo, a Tigrilla. A ellos se suma Anna Saskia Stickler en el papel de Tempesta, la hija del Capitán Garfio, además de los artistas encargados de dar vida a los piratas y los Niños Perdidos.

La magnitud del proyecto también se refleja en sus creadores. LETSGO está detrás de producciones y experiencias como Tim Burton's Labyrinth, mientras que la italiana Balich Wonder Studio ha participado en 17 ceremonias olímpicas y en grandes espectáculos internacionales. La dirección creativa de The Island of Neverland corre a cargo de Lulu Helbaek y Simone Ferrari, con un equipo especializado en música, escenografía, acrobacias, movimiento, iluminación, sonido, vestuario y maquillaje.

The Island of Neverland se representa en Espacio Delicias, en Madrid, con entrada por Paseo de las Delicias, 61. El recinto se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes espacios madrileños dedicados a este tipo de propuestas y ha acogido experiencias como El Juego del Calamar: The Experience, Jurassic World: The Experience y Harry Potter: The Exhibition.