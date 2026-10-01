El pueblo más bonito de España para viajar en octubre de 2026 está en Navarra según National Geographic

Cada mes, National Geographic "viaja" por España buscando el pueblo más bonito, el septiembre el escogido fue Muxía, en A Coruña y ahora la revista se ha trasladado a Navarra.

En pleno Valle de Baztan, rodeado de montañas, bosques y paisajes verdes, se encuentra Elizondo, la principal localidad de este rincón del norte de Navarra. Sus casas señoriales, sus calles tradicionales y el río que atraviesa el pueblo lo convierten en una parada imprescindible para quienes recorren esta zona del Pirineo navarro. Además, muchos reconocerán sus rincones por ser uno de los grandes escenarios de la famosa Trilogía del Baztan, de Dolores Redondo.

Una de las mejores formas de conocer Elizondo es simplemente pasear por su casco urbano. La calle Jaime Urrutia concentra algunos de sus edificios más representativos y permite descubrir la arquitectura típica de la localidad. Aquí se encuentra el Palacio de Arizkunenea, un espectacular edificio barroco construido en el siglo XVIII y uno de los mejores ejemplos de arquitectura palaciega del valle. Muy cerca se encuentran el Ayuntamiento y la Iglesia de Santiago, otro de los monumentos destacados de Elizondo.

Pero uno de los rincones más fotografiados es el puente de Txokoto y el entorno del río. Desde aquí se pueden contemplar las fachadas de las casas tradicionales asomándose al agua, muchas de ellas decoradas con flores. Este lugar también es especialmente conocido entre los seguidores de La Trilogía del Baztan, ya que aparece vinculado a la historia protagonizada por la inspectora Amaia Salazar. De hecho, en Elizondo se organizan recorridos guiados por algunos de los escenarios que aparecen en las novelas.

La visita también es una buena oportunidad para descubrir la gastronomía del Valle de Baztan. Las tiendas y establecimientos de Elizondo permiten probar y comprar productos de la zona, entre los que destacan los quesos y el chocolate. El propio portal oficial de Turismo de Navarra recomienda recorrer sus comercios, disfrutar de la cocina local y detenerse junto al río para contemplar tranquilamente el paisaje.

Además, Elizondo puede utilizarse como punto de partida para conocer algunos de los grandes atractivos de los alrededores. Desde aquí se puede continuar la ruta por pueblos como Amaiur/Maya, Arizkun o Erratzu, acercarse a las famosas cuevas de Zugarramurdi y Urdazubi/Urdax o visitar el Parque Natural del Señorío de Bertiz, donde se encuentran numerosos senderos y un jardín histórico con especies procedentes de distintas partes del mundo. Una combinación de pueblos, naturaleza y leyendas que convierte al Valle de Baztan en una de las escapadas rurales más completas de Navarra.