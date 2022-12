Estos son los rincones más bellos de Buenos Aires, capital de Argentina

En Buenos Aires, como en cualquier lugar del mundo que visites, el camino que tomen tus pies dependerá, en gran medida, de tus intereses personales, por ejemplo: ningún amante de los libros abandona Buenos Aires sin haber recorrido algunas de sus bibliotecas y librerías, en particular sin maravillarse ante el Ateneo Gran Splendid que es una de las librerías más bonitas del mundo; tampoco olvidará visitar el Café Tortoni, el Café Gijón de los bonaerenses, un café por cuyas mesas pasaron genios literarios como el de Lorca, Borges o Cortázar; un amante del cielo y sus estrellas en cambio elegiría como visita imperdible el Planetario Galileo Galilei.

Teatro Colón | Pixabay

Ahora bien, hay lugares que, más allá de tus intereses personales, sin duda querrás conocer en Buenos Aires, el Teatro Colón, por ejemplo, que es uno de los teatros líricos más importantes del mundo o el Museo Nacional de Bellas Artes porque allí podrás disfrutar de la mayor colección de arte argentino e internacional de toda Latinoamérica; La Catedral Metropolitana, en la Plaza de Mayor, o El Cabildo, sede de la administración colonial, justo al lado, son otras de las visitas históricas imperdibles como también lo es, por extraño que te parezca, el Cementerio de la Recoleta y es que más de 90 bóvedas de este cementerio han sido declaradas Monumento Histórico Nacional, el de la Recoleta es un cementerio artístico imponente.

Cementerio artístico. Buenos Aires | Pixabay

¿Más lugares imperdibles? Sin duda la Calle Museo Caminito, con cuya imagen abrimos esta noticia y que es además uno de los lugares más fotografiados del mundo por sus coloridas paredes; otras visitas de lo más fotogénicas son las Galerías Pacífico con su espectacular cúpula decorada por pintores argentinos y el Rosedal de Palermo, en el corazón del Parque Tres de Febrero.

Y para saborear Buenos Aires y conocer su artesanía y folklore local nada como visitar la Feria de Mataderos que se celebra los fines de semana en el barrio bonaerense del mismo nombre, Mataderos.

La Bombonera | Pixabay

¿Y qué hay del fútbol? No hay amante del fútbol que no esté hoy mirando a Qatar, especialmente si es argentino porque se juegan la final frente a Francia pero si hablamos de Buenos Aires, no hay visitante de la ciudad que se marche de ella sin pasar antes por La Bombonera.