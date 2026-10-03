Festival de las Luces de Berlín: un espectáculo de luz, color y sonido

Este festival es todo un espectáculo porque no solo consiste en iluminar la arquitectura local sino en hacerlo del modo más creativo, luminoso y colorista: la ciudad se transforma entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche cuando los edificios y monumentos se convierten en grandes lienzos y se activa las proyecciones 3D y el vídeo mapping además de la música que acompaña a todos los espectáculos convirtiendo Berlín en una gran galería de arte contemporáneo al aire libre (arte, eso sí, efímero…).

Este año el lema del evento, que celebra su edición número 22, es ‘Colores de Amor’ y lo primero que tienes que saber, que te encantará saber, de hecho, es que la mayor parte de las instalaciones exteriores son de acceso gratuito así que puedes recorrer la ciudad a placer disfrutando de varios espectáculos sin gastar más que suela de zapato.

Puerta de Brandeburgo | Pxhere

¿Cuáles son los lugares más recomendados de Berlín para disfrutar de su Festival de las Luces? Alguno seguro que lo imaginas pero otros cabe que te sorprendan:

La de la Puerta de Brandeburgo es una de las imágenes más populares de Berlín y, en el marco del Festival de las Luces, se convierte en un gran lienzo de luz y color que este año está dedicado al amor, la unidad y la convivencia; Bebelplatz es otro de los imprescindibles porque la arquitectura de la plaza permite que convivan en ella varias instalaciones en una de modo que, al entrar a la plaza, te conviertes en parte de la instalación.

Festival de las Luces de Berlín | Pxhere

El caso de Potsdamer Platz es similar al de Bebelplatz pero con una particularidad, las instalaciones y esculturas luminosas son de estilo contemporáneo y las suyas suelen estar cada año entre las imágenes más espectaculares de todo el festival.

Ninikolaiviertel, con sus calles estrechas, sus edificios históricos y sus árboles se convierte en un escenario muy diferente a los anteriores para el festival, tan diferente que aquí se iluminan incluso los árboles; pasear sus calles por las noches, una vez todo se ilumina, es una experiencia romántica e intimista y también la que más y mejor nos recuerda que estamos en el otoño de Berlín. No podemos olvidar tampoco Alexanderplatz aunque solo sea porque allí está Fernsehtum, la torre de la televisión, que también se ilumina para la ocasión transformando el skyline berlinés.

Torre de televisión, Berlín | Pxhere

Y por último y no menos recomendable, la Catedral de Berlín en la Isla de los Museos: y es que es mucho más que una fachada iluminada, aquí el espectáculo está tanto en el exterior como en el interior: en 2026 se estrena una nueva propuesta bajo el título Beyond The Light que consiste en iluminar con un espectáculo 3D el interior de la catedral, es un espectáculo de una media hora que transforma el edificio también por dentro, no solo por fuera. Y, por si todo esto fuera poco, también en este mismo edificio se celebra el Festival of Lights in Concert entre del 13 y el 17 de octubre: una serie de proyecciones 3D combinadas con música electrónica y ambient con la participación de diferentes artistas.