Nazaré y sus grandes olas de otoño e invierno

No exageramos si afirmamos que Nazaré, en Portugal, es uno de los grandes escenarios naturales del planeta ¿por qué? Porque las olas aquí parecen precisamente eso, de otro planeta, especialmente en la Playa del Norte, donde llegan las marejadas atlánticas en otoño e invierno. La cuestión es ¿por qué se producen estas olas gigantes en este lugar y no en otros de la costa portuguesa?.

La razón no está a la vista sino en el fondo marino y es que frente a la costa y bajo el agua está el Cañón de Nazaré, un desfiladero submarino gigante, tan gigante que alcanza los 5.000 metros de profundidad acercándose a la costa; así, cuando llegan las marejadas del otoño y el invierno y se concentran en esta sima, se forman unas olas de escándalo, de tamaño descomunal.

Nazaré | Imagen cortesía de Turismo de Portugal

El tiempo de olas gigantes en Nazaré empieza en septiembre y llega hasta abril pero hay algo que debes tener en cuenta: visitar Nazaré entre octubre y marzo no te asegura ver las olas gigantes ni las más grandes de la temporada porque su formación depende de diferentes factores difíciles de predecir porque son climatológicos (marejadas, vientos…).

Nazaré es, en verano, un destino de playa y mar y en otoño e invierno mantiene cierto ambiente playero porque las olas gigantes atraen a los surfers más arriesgados y aventureros, los que buscan la gran ola; algunos se pasan día o incluso semanas esperando la marejada y las condiciones adecuadas para que se produzca la gran ola y surfearla.

Nazaré | Pixabay

Claro que no tienes que ser un aventurero surfista para disfrutar de las olas de Nazaré, es más, nuestra recomendación es que te animes a gozar de ellas pero viéndolas desde tierra firme, es más, conviene no olvidar que la playa del Norte es una playa peligrosa para el baño y, en otoño e invierno, no tiene servicio de socorrismo.

Viajar para ver las grandes olas de Nazaré es como hacerlo para ver auroras boreales, conviene organizar un viaje de varios días porque las olas, como las auroras, son caprichosas y no llegan cuando uno quiere sino cuando quieren ellas ¿el mejor lugar para verlas? Desde los alrededores del Forte de Sao Miguel Arcanjo porque está sobre un promontorio con vistas la playa del Norte, desde allí se ven las olas, las inmensas pareces de agua descendiendo e incluso a los surfistas tratando de hacerse con ellas.