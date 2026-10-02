Lugares de Europa que en otoño saben y huelen a castañas

El otoño en Europa sabe y huele a castañas, lo sabemos bien porque también en España disfrutamos de la calidez de ese aroma y de ricas castañas asadas pero ¿dónde concretamente podemos degustar las mejores? Por una parte tenemos ciudades en las que el aroma de las castañas asadas toma las calles y por otra parte lugares que son muy visitados precisamente por sus castañas:

Grandes ciudades en las que comer castañas

Sobran las razones para visitar grandes capitales europeas en cualquier época del año pero, en otoño, algunas de ellas nos ofrecen un motivo más para visitarlas: sus puestos de castañas asadas repartidos por las calles de sus ciudades.

Castañas asadas | Pixabay

En Estambul las castañas asadas son todo un emblema de la ciudad y zonas como Istiklal el aroma a castañas asadas hará inevitable que quieras tener en tus manos un cucurucho de castañas calientes para degustarlas a placer; Lisboa, especialmente alrededor del día de San Martín (11 de noviembre), ve sus calles llenas del humo que producen las castañas al asarse en sus braseros; y no creas que estas son las únicas grandes ciudades europeas con sabor a castañas, también París, Viena o Roma se rinden a este rico bocado.

Lugares de Europa famosos por sus castañas

Más allá del traje de otoño de las grandes ciudades europeas, hay lugares cuyo nombre y fama es inseparable de sus castañas, a continuación te recomendamos algunas que, si eres un amante de las castañas, te encantará visitar entre octubre y noviembre:

En la localidad portuguesa de Marvao se celebra, a mediados de noviembre, una gran fiesta y feria de la castaña: se organizan magostos, se acompañan las castañas asadas con vino local y se venden en los puestos del mercado diferentes productos elaborados con castañas; además, como Marvao es una ciudad medieval amurallada con mucho encanto, esta fiesta tiene aires de viaje en el tiempo; de Portugal nos vamos a Francia porque en Ardèche también celebran castañadas en las que no solo se disfruta de las castañas asadas sino también de toda la gastronomía local; además puedes recorrer los pueblos de montaña de la zona disfrutando de una castañada en cada uno.

Castañas asadas y vino | Pixabay

Marradi, en la Toscana italiana es un fantástico destino otoñal porque, además de disfrutar de un rico cono de castañas asadas (bruciate las llaman allí) se puede gozar de las castañas de otras maneras: todos los domingos de octubre se asan castañas, sí, pero también se preparan dulces con ellas como el castagnaccio o el marrón glacé entre otros; otro rincón europeo y castañero imperdible es Ticino, en Suiza, y es que los pueblos de este cantón celebran a cada cual una fiesta de la castaña más sabrosa y divertida, como sucede en Marradi, aquí no solo se asan, que también, sino que se preparan con ellas todo tipo de productos.