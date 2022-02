Tras los pasos de Miguel Angel en Roma, una ruta que no querrás perderte si eres un amante del arte

Roma es puro arte, es historia y descubrirla por completo en pocos días es imposible por eso es importante viajar a la ciudad eterna sabiendo lo que no quieres perderte y entre lo que no quieres ni debes perderte está, sin duda el legado artístico de Miguel Ángel.

Seguro que lo primero que te viene a la cabeza al pensar en Roma y en Miguel Ángel es la Capilla Sixtina y no es para menos pero, antes de llegar al Vaticano, donde además de la icónica Capilla te espera la Piedad, hay algunos lugares romanos que debes visitar:

Piazza Venezia

Empezamos por esta famosa plaza romana porque aquí estaba la casa de Miguel Angel en Roma, hay una placa que así lo indica pero no busques la histórica casa, ya no existe, eso sí, puedes ver su fachada pero en otro lugar, ha sido trasladada al Gianicolo, así qeu si subes a esta colina para disfrutar del maravilloso atardecer con vistas a Roma que nos regala, no dejes de buscar la fachada de la que fuera la casa de Miguel Angel en uno de sus muros.

San Pietro in Vicoli, cerca del Coliseo (El Moisés)

El Moisés de Miguel Ángel es tan famoso como su Piedad pero la segunda está en la Basílica de San Pedro y el primero en una pequeña iglesia junto al imponente Coliseo romano ¿consecuencia? Solemos olvidar el Moisés en nuestras visitas a Roma y es un olvido imperdonable porque, tanto si la anécdota que cuenta que Miguel Ángel le arreó un golpe en la rodilla con un martillo al Moisés pidiéndole que hablara es cierta como si no lo es, lo cierto es que esta estatua es una de las obras maestras de la escultura de cualquier época.

Moisés. Miguel Ángel | Pixabay

Santa María Sopra Minerva, junto al Panteón

Si se nos olvida El Moisés junto al Coliseo ¿cómo no iba a olvidársenos la estatua del Cristo resucitado sujetando su cruz en la iglesia de Santa María Sopra Minerva junto al Panteó y el Elefantino de Bernini?

Palazzo Farnese

Hoy es la sede de la embajada de Francia en Roma pero tanto su fachada como su patio fueron diseñados por Miguel Angel.

Capilla Sixtina | Pixabay

Porta Pia

Está en las murallas aurelianas pero no debes confundirla con un legado romano, se trata de una puerta diseñada por Miguel Angel.

Santa María degli Angeli

Su incursión en las murallas aurelianas no fueron su única aventura histórica llevando el Renacimiento a la Antigua Roma, uno de sus últimos trabajos fue la reforma de la basílica de Santa Maria degli Angeli que está ubicada en las Termas de Diocleciano.

La Piedad. Miguel Ángel | Pixabay

Basílica de San Pedro (La Piedad)

La imponente cúpula de la Basílica de San Pedro fue obra y arte de Miguel Angel, es una de las más grandes y más bellas del mundo, símbolo del Vaticano y de Roma entera pero, además, cuando llegas a ella lo haces después de haber pasado junto a la estatua de La Piedad, una figura de mármol frente a la que resulta difícil, casi imposible, no emocionarse.

Vaticano (Capilla Sixtina)

Y cuando estás ya en pleno síndrome de Stendhal llegas a los Museos Vaticanos y te encuentras paseando la Capilla Sixtina, famosa por sus pinturas al fresco, muy especialmente por la que respresenta El Juicio Final, obra de Miguel Angel.

Campidoglio. | Pixbay

Plaza del Campidoglio

Dejamos para el final esta plaza porque, si bien fue un diseño de Miguel Angel, él no llegó a verla convertida en realidad porque se realizó, siguiendo su proyecto, mucho tiempo después de la muerte del artista.