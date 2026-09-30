5 destinos de otoño y escándalo en España

De norte a sur y de este a oeste en la España peninsular abundan los paisajes otoñales de escándalo en los que se disfruta de actividades como la recolección de setas, los magostos porque es también tiempo de castañas y por supuesto también de la vendimia; eso además de disfrutar de una paleta de color otoñal en los bosques de una belleza deslumbrante.

A continuación te recomendamos 5 rincones de España en los que disfrutar de esos bosques y sus cosas este mismo mes de octubre:

Ribeira Sacra

Ribeira Sacra | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

En la Ribeira Sacra podrás disfrutar de un paisaje de escándalo no solo por los colores del otoño, también por los cañones del Sil (los fiordos gallegos…), de una vendimia única porque es tierra de viticultura heroica y de un patrimonio arquitectónico de primera representado por los diferentes monasterios de la zona.

Es verdad que el tiempo de vendimia suele terminar ya a principios de octubre pero el otoño de la Ribeira Sacra sigue siendo espectacular y sus viñedos también ¿visitas imperdibles? Pasear la zona de mirador en mirador maravillándote ante unas vistas de belleza excepcional (Balcones de Madrid, Cabezoás o Vilouxe entre otros), visitando algunos de los monasterios empezando por el más popular que es el de Santo Estevo y disfrutar de la actividad más espectacular de la zona más allá del enoturismo: una ruta en barco por los cañones del Sil.

El Bierzo

El Bierzo | Imagen cortesía de Turismo de Castilla y León

De la vendimia y el paisaje único de la Ribeira Sacra nos vamos a El Bierzo porque aquí, además de tiempo de vendimia, es tiempo de castañas y de comerse el otoño. ¿Lo mejor de El Bierzo en otoño? Los castañares para empezar porque aquí hay sotos de castaños centenarios y por supuesto el magosto para disfrutarlas asadas, junto al fuego y de fiesta.

El Valle del Silencio con sus bosques y pequeñas aldeas es uno de los destinos más recomendados de la zona para gozar del senderismo otoñal y las Médulas, que son ideales para visitarlas en cualquier momento del año, lo son más si cabe en otoño por el contraste entre los castaños y robles en otoño y las antiguas explotaciones romanas y sus tonos rojizos.

Valle de Ambroz

Hervás. Valle de Ambroz | Imagen cortesía de Turismo de Extremadura

El del Valle de Ambroz es un otoño mágico, literalmente, eso sí, ten en cuenta las fechas de esta particular fiesta otoñal: empieza el 23 de octubre y no termina hasta el 29 de noviembre. Por supuesto si visitas la zona antes podrás gozar igualmente de los colores del otoño en el paisaje del valle.

Las visitas imperdibles de la zona no son solo naturales, también patrimoniales: el barrio judío de Hervás, los castaños del Temblar o los de Segura de Toro, las termas de Baños de Montemayor o la Vía de la Plata y la tradición del pimentón en Aldeanueva del Camino.

Sierra de la Culebra

Sierra de la Culebra | Imagen de Victor Salvador Vilariño, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El de la Sierra de la Culebra es un otoño de fauna y monte más que de cualquier otra cosa, aquí se disfruta del cambio de color de los bosques, de la temporada de setas y de las castañas, de la berrea del ciervo y de la migración de aves que huyen de la Europa a la que llega el frío hacia la cálida África.

En la Sierra de la Culebra se disfruta a lo grande en otoño del senderismo entrelazado con otras actividades como la fotografía, la micología, las castañas o la fauna local (y de la que está de paso), también del turismo rural y de pueblos con mucho encanto.

Las Loras y Aguilar de Campoo

Las Tuerces | Imagen de Josepepewicho, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Cerramos nuestra lista en el Geoparque Mundial Las Loras, entre Burgos y Palencia porque nos ofrece un paisaje diferente: se trata de un escenario de grandes páramos, loras, cañones, hoces, cerros y bosques otoñales (hayas, robles y encinas entre otras variedades).

La belleza de la zona no se limita al encanto de los paisajes otoñales, que también, sino a parajes de interés geológico y enclaves que forman parte del patrimonio histórico nacional: Aguilar de Campoo es famosa por sus murallas, su castillo y sus iglesias y es la puerta de acceso al parque; Las Tuerces es el paisaje geológico por excelencia de la zona; la Cueva de los Franceses nos recuerda que aquí lo interesante no está solo sobre la tierra sino bajo ella y Orbaneja del Castillo, junto a los Cañones del Ebro, es también de gran interés patrimonial.