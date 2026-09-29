5 lugares de Europa en los que en otoño se recolectan setas

Europa en otoño sabe a setas, a diferentes variedades de setas en función de las zonas que visitemos, aunque no siempre podemos salir al campo cesta en mano a recogerlas libremente, en no pocos lugares es necesario obtener un permiso para ello; más allá de ese detalle de no poca importancia ¿qué lugares de Europa son especialmente recomendables para viajar con la intención de recolectar setas? Te sugerimos cinco:

Baiersbronn, en Alemania

Selva Negra | Pixabay

La Selva Negra en otoño sabe a setas, especialmente en los meses de septiembre y octubre; además los bosques de abetos y hayas están preciosos en esta época con sus senderos cubiertos de hojas y los pequeños pueblos de la Selva Negra tan bellos y tranquilos como siempre. ¿Se pueden recoger setas libremente? Sí, pero solo en pequeña cantidad (para consumo propio) y en las zonas permitidas.

Baiersbronn es una de las localidades más populares si hablamos de recolectar setas gracias a la gran red de senderos que la rodea (según su oficina de turismo superan los 500 kilómetros…); además aquí no solo se recogen boletus y rebozuelos, también distintas variedades de russulas y lactarios. Un viaje a Baiersbronn en octubre lo es micológico, otoñal y senderista para empezar pero también gastronómico porque aquí se come de cine en otoño.

Kocevje, en Eslovenia

Kocevje | Imagen de Doremo, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Kocevje está una de las grandes zonas forestales de Eslovenia y es famosa por sus bosques de hayas y abetos entre otras especies; en otoño estos bosques son de una belleza dorada y rojiza realmente impactante, además crece una gran variedad de hongos, eso ha hecho que la recolección de setas sea una práctica habitual en la zona.

Si buscas un lugar en el que hacerte con una cesta de mimbre y echarte al monte a pasear el otoño y recoger setas, Kocevje es un destino perfecto porque aquí crecen los boletus y rebozuelos entre otras especies de hongos comestibles. Lo que sí debes tener en cuenta es que aunque puedes salir libremente a recoger setas, la cantidad está limitada a un máximo de 2 kilos por persona y día (y siempre para uso propio).

Sumava, en República Checa

Sumava | Pixabay

En la República Checa hay una gran tradición de recolección de setas y los bosques de Sumava son de los lugares más recomendados para practicar esta actividad. Aquí se recolectan lo que los checos llaman hriby, un grupo de setas en el que se incluyen boletus y rebozuelos entre otras especies.

¿Se puede salir al bosque libremente a recoger setas? Sí y no… En Sumava concretamente, al ser un parque nacional, hay restricciones dependiendo de la zona del parque que vayas a recorrer por eso es importante que, antes de salir, te asegures de haber elegido una zona en la que la recolección para uso personal está permitida.

Białowieża, en Polonia | Pixabay

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En esta localidad polaca las setas son casi una religión, tanto es así que hay zonas en las que está prohibido recogerlas, se puede pasear el bosque y observarlas pero no echarles el guante… Aunque eso no significa que no se recojan setas en Bialoweieza, hay zonas en las que sí está permitida la recolección siempre que sea en pequeña cantidad y para uso personal.

Białowieża es uno de los mejores destinos micológicos de Europa aunque, siendo justos, no es el más recomendable si tu intención es esencialmente recolectar setas, además ten en cuenta que las zonas en las que está permitida o restringida la recolección pueden variar y también puede ocurrir que, aun en zonas donde se permite la recolección, puede estar prohibido recoger determinadas variedades.

Langhe, en Italia

Langhe | Pixabay

Cerramos nuestra lista con un lugar más famoso por la trufa blanca que por las setas ¿por qué? Porque la trufa blanca está protegida y no se puede salir a recogerla libremente, es necesario tener la formación y los permisos que exige el gobierno italiano (de hecho si quieres salir a recoger trufa blanca tendrás que contratar una excursión a tal efecto con guías profesionales, es la única manera) en cambio recoger setas no es una actividad tan restringida y, curiosamente, las setas crecen en los mismos bosques y en las misma época que la trufa blanca.

Una precaución: aunque recoger setas está permitido, se trata de una actividad regulada en todo el Piamonte italiano, hay algunas variedades para las que es necesario obtener un permiso y, en cualquier caso, hay un límite de 3 kilos por persona y día.