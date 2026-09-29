Día de la Hispanidad 2026: Todos los planes culturales y gratis que puedes hacer el 12 de octubre en Madrid

El 12 de octubre, Día de la Hispanidad y Fiesta Nacional de España, Madrid se llena de planes para todos los gustos: desde el tradicional desfile militar hasta museos con entrada gratuita y actividades culturales por toda la ciudad.

Desfiles

El 12 de octubre trae consigo dos grandes desfiles, aunque no ocurren el mismo día exacto.

El desfile militar

El acto más multitudinario de la jornada del 12 es el desfile de las Fuerzas Armadas, presidido por los Reyes.

Comienza a las 11:00 horas y recorre el eje Paseo del Prado-Recoletos, desde la entrada del Real Jardín Botánico hasta la Plaza de Colón. La tribuna principal se sitúa en la Plaza de Cánovas del Castillo, junto a la fuente de Neptuno.

El desfile arranca con la llegada de los Reyes y los honores militares, seguido del salto de un paracaidista con la bandera de España y el izado solemne de la enseña nacional.

A continuación llega el desfile aéreo y terrestre, con cifras que dan una idea de su magnitud: cerca de 3.800 efectivos, 45 aviones, 29 helicópteros, 123 vehículos, 39 motocicletas, 229 caballos y 6 perros.

Este año hay una novedad en el cielo: la Formación Mirlo, con sus aviones Pilatus PC-21, releva a la histórica Patrulla Águila en la exhibición aérea.

Es gratis y se puede ver desde la vía pública a lo largo de todo el recorrido, aunque conviene llegar con tiempo para conseguir un buen sitio.

La Gran Cabalgata de Hispanidad

El otro gran desfile de estas fiestas es la Gran Cabalgata de Hispanidad, aunque conviene tener claro que no se celebra el día 12, sino unos días antes: el domingo 4 de octubre, a partir de las 18:00 horas.

Recorre la Gran Vía con 15 carrozas y delegaciones folclóricas de 23 nacionalidades, mostrando la diversidad cultural de los pueblos hispanos. Este año, como guiño a Estados Unidos, país invitado, participan también bailarines y músicos estadounidenses, incluida la World Street Brass Band de Nueva Orleans.

Aunque no coincide con el 12 de octubre, es una de las citas más vistosas de todo el ciclo de Hispanidad y una buena razón para planear una escapada a Madrid no solo el día festivo.

Museos y palacios con entrada gratuita

El 12 de octubre es también una de las mejores fechas del año para hacer turismo cultural sin gastar un euro.

Abren gratis, entre otros, el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza, además de otros museos nacionales como el Arqueológico Nacional, el Museo de América, el Museo Cerralbo, el Museo Sorolla, el Museo del Traje, el Museo Nacional de Antropología o el Museo del Romanticismo.

También suele haber jornada de puertas abiertas en varios Palacios Reales, como los de Aranjuez, La Granja de San Ildefonso o El Pardo, así como en los Reales Monasterios de El Escorial y el Valle de Cuelgamuros.

Un festival que llena Madrid de conciertos y cultura

El 12 de octubre no es un día aislado: forma parte de la programación de Hispanidad Madrid, que este año se celebra del 2 al 12 de octubre con más de 150 actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad.

Entre los platos fuertes del cartel musical:

Marta Sánchez — 11 de octubre, 13:00h, Plaza de España

Sebastián Yatra — 11 de octubre, 20:30h, Plaza de España

Carlos Baute — 12 de octubre, 20:00h, Plaza de España

A ellos se suman artistas como Aterciopelados, 091, Arturo Sandoval, Aymée Nuviola y más, en escenarios repartidos por la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y Gran Vía, y con Estados Unidos como país invitado por el 250 aniversario de su independencia.

Gran parte de esta programación es gratuita, lo que convierte al festival en un plan ideal para familias, parejas o grupos de amigos que quieran vivir Madrid transformado por la cultura hispana.