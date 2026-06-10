7 islas griegas cuyo nombre no te sonará de nada y son auténticos paraísos mediterráneos

Las islas griegas son más de 6.000 incluyendo algunos islotes, de ellas de hecho solo unas 227 están habitadas de forma pemanete; entre las Cíclalas están las más famosas y visitadas, sus paisajes son los típicos ce casas blancas y mar azul intenso, así son Mykonos, Santorini, Nos o Milos entre otras; en las Jónicas, frente a la costa occidental de Grecia, están Cofre o Cefalonia, islas todas ellas más verdes y húmedas que las Cícladas; más cerca de Turquía están las islas del Dodecaneso como Rodas, Kos o Patmos; quedarían las Espóradas, famosas por sus playas como Skópelosy por supuesto Creta.

Ahora bien, nosotros hoy nos vamos a visitar islas griegas no tan populares ni masificadas, especialmente recomendadas para visitar en cualquier mes del año pero especialmente en junio para disfrutarlas plenamente:

Amorgos

Amorgos, en las islas griegas (archipiélago de las Cícladas) | Pixabay

Es una de las islas Cícladas y, a pesar de ser casi una desconocida, es de una belleza espectacular; sus senderos salpicados de flores silvestres son encantadores y sus temperaturas en junio ideales para caminarlos; sus pueblos blancos, ajenos a las aglomeraciones, son inolvidables y entre las visitas obligadas esa el monasterio de Hozoviotissa, colgado sobre un acantilado.

Folegandros

Folegandros, en las islas griegas | Pixabay

Es la isla más pequeña de las Cícladas y, años atrás, pasaba por ser tan popular como Santorini; hoy en día conserva cierta fama por sus atardeceres de escándalo, su ambiente relajado y por vivir ajena a los cruceros y al turismo masivo. Es una isla fotogénica a rabiar y sus plazas están llenas de tabernas en las que te encantará acomodarte y disfrutar de los ricos platos griegos.

Sifnos

Sifnos | Pixabay

Seguimos en las Cícladas porque es allí donde está Sifnos, una de las islas favoritas de los griegos para disfrutar de escapadas de fin de semana veraniego; es además muy popular su rica gastronomía y sus senderos costeros perfectamente señalizados; es una isla similar a las populares Paros o Naxos pero menos concurrida que cualquiera de esas dos islas especialmente en junio.

Astypalea

Astypalea | Imagen de KF, July 2005., licencia de dominio público (Public domain), via Wikimedia Commons

Dejamos las islas griegas y nos vamos a las del Dodecaneso pero no a la popular Rodas sino a Astypalea, una isla con forma de mariposa y un turismo muy limitado; aquí la combinación de playas y patrimonio es casi perfecta; visitar Astypalea es una experiencia inolvidable porque es inevitable sentir que estás descubriendo la Grecia menos conocida.

Ikaria

Ikaria | Imagen de Man77, licencia de dominio público (Public domain), via Wikimedia Commons

Esta isla griega, casi 20 kilómetros al suroeste de Samos, es famosa por la longevidad de sus habitantes; ahora bien, no es por eso por lo que querrás visitarla sino por su naturaleza verde especialmente antes de que lleguen los meses de julio y agosto, su ambiente auténtico y relajado y su turismo justo (ni poco ni mucho, moderado).

Symi

Symi | Pixabay

El Symi es uno de los puertos más bonitos de Grecia, además esta isla en el mes de junio luce una luz perfecta para los amantes de la fotografía y, además, no recibe tantos visitantes como en julio y agosto; el ambiente de Symi por lo demás es elegante y tranquilo, perfecto para quienes quieren huir del mundanal ruido.

Kythira

Kythira | Pixabay

Kythira es una de las islas griegas menos conocidas, tal vez por eso sorprende tanto a sus visitantes por sus cascadas, un fenómeno poco habitual en las islas griegas, sus pueblos de estilo veneciano y sus playas poco frecuentadas, alejadas de las masificaciones habituales de los meses más cálidos del verano.