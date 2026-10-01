La única ciudad de España que está entre los mejores destinos para viajar en 2027 según Lonely Planet

Leon es la única ciudad española incluida en la lista "Best in Travel 2027" de Lonely Planet, una de las grandes referencias internacionales del mundo de los viajes.

La selección reúne 50 recomendaciones en total (25 destinos y 25 experiencias) repartidas por América, Europa, África y Oriente Medio, Asia y Oceanía. El primer puesto fue para Okinawa (Japón), seguido de Nuevo México y la ciudad croata de Šibenik.

Sobre León, la guía asegura que "descubrirás una ciudad con sus raíces firmemente plantadas en el suelo del norte de Castilla y León, con sus grandiosos monumentos, su herencia católica y su acceso al Camino de Santiago".

También destaca su ambiente nocturno: "De noche, León se ve invadida por una banda sonora de jolgorio que se prolonga hasta altas horas e inunda las estrechas calles y plazas del pintoresco casco antiguo."

Ciudad de León y la catedral vista desde el cielo | iStock

La catedral, la gran protagonista

Entre todos los lugares recomendados, Lonely Planet destaca especialmente la Catedral de León: "La torre norte exhibe el estilo gótico más sobrio del siglo XIV, mientras que la torre sur presenta el estilo gótico tardío más elaborado del siglo XV", señala la guía.

Recomienda además llegar temprano al templo "para disfrutar del espectacular espectáculo de luz natural cuando el sol naciente ilumina las 130 vidrieras del interior".

Otros lugares que aconseja visitar son el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el Parador de León, los claustros de la Real Basílica de San Isidoro y el Museo Casa Botines Gaudí.

Vidrieras Catedral de León | Imagen de Jcfll44 en Wikipeida, licencia: CC BY-SA 4.0

Tapas de nivel excepcional

La guía también pone el foco en la gastronomía: "León es una de las joyas culinarias de Castilla y León, y su escena de tapas es excepcional".

Sobre dónde empezar, recomienda la Plaza de San Martín, donde destaca el bar Racimo de Oro: "Su encantador interior de ladrillo visto es el escenario perfecto para raciones procedentes principalmente del norte de Castilla y León, como embutidos, quesos curados y pimientos rojos asados".

La lista de platos no termina ahí: "Continúa explorando la gastronomía de la ciudad con croquetas, albóndigas, calamares, morcilla, mejillones y mucho más", añade Lonely Planet.