Mayo y noviembre son nuestros meses favoritos para viajar fuera de temporada alta

Antes de renunciar a viajar recortamos el viaje, nos quedamos más cerca o incluso viajamos en temporada baja, todo con tal de seguir viajando ¡faltaría más! En este sentido desde Weroad, uno de los operadores de viajes de mayor crecimiento en Europa, nos confirman que mayo y noviembre se han convertido en nuestros meses favoritos para viajar fuera de la temporada alta y añaden que nada menos que el 47% de los grandes viajes se hacen ya fuera del verano y es que viajar fuera de temporada alta no es atractivo solo porque los precios sean más moderados, también porque los lugares están menos masificados.

Nada menos que un 20% de las reservas realizadas en Weroad se han concentrado en mayo y noviembre mientras que un 23% se concentraron en julio y agosto, temporada alta y viajera por excelencia; ¿y dónde vamos en esos viajes fuera de temporada? Según Weroad Tailandia y China con nuestros destinos de larga distancia favoritos ¿y más cerca? Si hablamos de viajes nacionales, Canarias, Galicia y Baleares se llevan la palma; Marruecos también destaca entre los destinos cercanos y no pocos países europeos como Noruega, Italia y Suiza.

Turistas | Pixabay

Más datos interesantes: los millenials lo tienen claro, apuestan por los viajes de más de 10 días fuera de temporada pero, a pesar de eso, la demanda de escapadas cortas se mantiene porque no siempre es posible disfrutar de una quincena de vacaciones en mayo o noviembre y en cambio sí es más fácil buscar puentes utilizar solo días sueltos de vacaciones disfrutando así no de una escapada sino incluso de varias en esos meses de temporada baja.

¿Y tú cómo lo ves? ¿Eres de los que viaja en temporada alta o busca el viaje más asequible y menos masificado en temporada baja? ¿Disfrutas de un gran viaje al año o de varias escapadas con encanto? Lo cierto es que si algo podemos concluir revisando los datos que ha compartido Weroad es que queremos viajar y si la inflación aprieta buscamos el modo de seguir haciéndolo ajustando presupuesto, días y fechas.