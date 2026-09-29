Buscan las nuevas 7 Maravillas del Mundo contemporáneo y el Museo Guggenheim de Bilbao podría ser una de ellas

Las 7 Maravillas del Mundo Moderno fueron elegidas mediante una votación internacional en 2007, dando lugar a una lista formada por Chichén Itzá, el Coliseo de Roma, el Cristo Redentor, la Gran Muralla China, Machu Picchu, Petra y el Taj Mahal. Ahora, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) impulsa una nueva iniciativa para encontrar las 7 Maravillas del Mundo contemporáneo.

El objetivo es reconocer monumentos y edificios construidos desde 1801 que hayan tenido un importante impacto en los viajes y el turismo, las comunidades locales y el desarrollo económico. Además, para seleccionar a los nominados se tendrán en cuenta aspectos como su importancia cultural y arquitectónica, su contribución al turismo y su papel en el desarrollo del destino.

La campaña se prolongará durante un año y estará dividida en cuatro fases. El plazo para presentar candidaturas comenzó el 7 de julio de 2026; el 7 de enero de 2027 se anunciarán los 70 nominados y comenzará la votación pública; el 7 de abril la lista quedará reducida a 30 finalistas y, finalmente, el 7 de julio de 2027 se conocerán las 7 Maravillas del Mundo contemporáneo. Cualquier persona puede presentar una candidatura a través de un formulario habilitado por el WTTC y explicar, si lo desea, por qué considera que ese lugar merece ser elegido.

España podría tener representación en la lista. El WTTC pone como ejemplos de posibles candidatos la Torre Eiffel de París, el Gran Museo Egipcio de Guiza y el Museo Guggenheim de Bilbao. Pero nuestro país cuenta con muchos otros monumentos construidos después de 1801 que cumplen este requisito, como la Sagrada Familia y la Casa Batlló de Barcelona, el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid, la Plaza de España de Sevilla, el Puente de Vizcaya en Portugalete o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.