Con la niebla sucede algo parecido a lo que ocurre con la nieve: no podemos negar que incomoda porque dificulta la vida diaria pero tampoco podemos obviar que tiene su encanto y que transforma los lugares a los que llega con un aire romántico y misterioso (frío, sí, también… pero encantador). Hay lugares, de hecho, que gozan de cierta fama precisamente por el encanto que tienen envueltos en niebla; en España hay estupendos ejemplos, especialmente en la provincia de Lleida donde la boira de Ponent transforma localidades como Vila-sana o Ivars d’Urgell, pero hoy nos vamos a ir un poco más lejos, aunque sin salir de Europa:

Hallstatt en Austria

Hallstatt | Pixabay

No importa la época del año en la que pienses ni el fenómeno meteorológico que te interese, Hallstatt aparece siempre como uno de los pueblos más bellos de Europa: en cualquier época del año, bajo el sol o bajo la nieve, con niebla o floreciendo en mayo y por eso abre nuestra lista, porque el aire misterioso que dibuja la niebla al envolver su arquitectura merece una visita.

Lindau en Alemania

Lindau | Pixabay

Lindau, junto al lago Constanza, nos ofrece unas estampas invernales envueltas en niebla que resultan inolvidables para quien las vive personalmente, además la imagen de su faro y la escultura del león con la niebla entrando del lago a las calles de esta localidad alemana es una de las más emblemáticas del lugar.

Haworth en Inglaterra

Haworth | Imagen de John Slater, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

La niebla que cae sobre los páramos que rodean Haworth y la propia localidad cuando se ve envuelta en ella explica perfectamente las historias de las hermanas Brönte, oriundas de este lugar inglés. Aquí no solo disfrutarás de bellas estampas con niebla sino que te zambullirás en el universo literario de Cumbres Borrascosas o Jane Eyre porque Haworth es a las hermanas Brönte lo que Chawton y Bath son a Jane Austen.

Kazimierz Dolny en Polonia

Kazimierz Dolny | Imagen de Marek and Ewa Wojciechowscy, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Este pueblo histórico junto al Vístula es popular por sus casas renacentistas, por su preciosa plaza y por las colinas y el río que lo rodean; visitar Kazimierz Dolny es siempre buena idea pero en invierno, cuando las nieblas que se forman en el Vístula no solo envuelven las colinas con sus bosques y el propio río sino que se cuelan por las calles de esta localidad polaca, las estampas que podemos disfrutar son de una belleza misteriosa incomparable.

Bergen en Noruega

Bergen | Pixabay

Bergen es más que un pueblo, es una ciudad, pero es una ciudad tan invernal (tanto que es una de las que soporta más días de lluvia al año en Europa) que merece ser visitada precisamente entonces, aunque no tanto por la lluvia como por la niebla: esta ciudad noruega está rodeada de montañas y junto al mar, por eso su clima húmedo y lluvioso favorece que se formen nubes bajas y brumas marinas que transforman el paisaje. La imagen de las casas de madera cuando la niebla se cuela en Bergen a través del puerto es de lo más evocador.