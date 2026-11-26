Los mercadillos de Navidad ya empiezan a abrir sus casetas, y algunos merecen un viaje entero. Si prefieres los pueblos, hace poco te contamos siete con luces, belenes y ferias para vivir la Navidad. Estos son siete mercados con sus fechas de este año.

Barcelona: Fira de Santa Llúcia

Se instala en la avenida de la Catedral, frente a la Catedral, del 27 de noviembre al 23 de diciembre, todos los días de 10:00 a 21:00. Es la 241ª edición, desde 1786, y se presenta como el mercado de belenes más antiguo del mundo, con figuras de belén, árboles y artesanía.

Madrid: Plaza Mayor

Sus 104 casetas rojas rodean la estatua de Felipe III y venden figuras de belén, adornos y artículos de broma. Abre del 27 de noviembre y 31 de diciembre, disponible para visitar los días laborables de 10:00 a 21:00, y viernes, sábado y vísperas de festivo de 10:00 a 22:00.

Sevilla: Feria del Belén

La 33ª edición va del 7 de noviembre al 22 de diciembre, entre la Catedral y el Archivo de Indias, con figuras y complementos para el belén. Es la que más pronto abre de todas.

Toledo: hasta siete mercadillos

El mercado navideño se reparte por varias plazas del casco histórico, desde el 21 de noviembre hasta el 6 de enero. El de la Plaza del Ayuntamiento, a los pies de la Catedral, sigue hasta el 6 de enero, con carrusel, y el de Zocodover, hasta el 29 de diciembre.

Segovia: casetas de madera

El Mercado Navideño se celebra del 28 de noviembre al 6 de enero. Ya te contabamos cómo es la ciudad en estas fechas, con el Alcázar iluminado. Las casetas venden artesanía, productos de alimentación y decoración navideña, y los niños tienen carruseles y, el año pasado, un tren navideño. Como la catedral y el Alcázar están a un paso, se puede combinar con una visita: en invierno, el Alcázar abre de 10:00 a 18:00.

Zaragoza: plaza del Pilar

Frente a la Basílica, la Navidad empieza el 27 de noviembre con el encendido de las luces, y el Belén de Judea, con figuras a tamaño real, abre ese día y se puede ver hasta el 6 de enero. Alrededor hay casetas de artesanía y gastronomía, y el Tubo, para tapear, está a cinco minutos andando.

Vic (Barcelona): Mercat Medieval

Del 5 al 8 de diciembre, en su 30ª edición, Vic se convierte en una villa medieval, con más de 300 puestos, de 10:00 a 20:00, y entrada libre. Además, del 5 de diciembre al 4 de enero, la Fira d'Artesans de Nadal reúne más de 30 paradas bajo los soportales de la Plaça Major.