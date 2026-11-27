Comacchio es conocida popularmente como la pequeña Venecia de Emilia-Romaña, y es que esta población de la provincia de Ferrara está también repleta de canales y puentes.

Su centro histórico se levanta sobre un conjunto de pequeñas islas y sus calles, de lo más coloridas, se sitúan junto al agua. No hay duda de que ambos lugares, Venecia y Comacchio, tienen un gran parecido. Pero el segundo, el que hoy protagoniza estas líneas, ofrece una escapada mucho más tranquila en la que disfrutar de patrimonio, gastronomía y naturaleza.

Para empezar a conocer Comacchio, un buen punto de partido es el puente Trepponti, el monumento más conocido de la localidad. Es una construcción del siglo XVII, formada por cinco escaleras y varios arcos que conectas diferentes canales, y antaño funcionaba como una de las principales puertas de acceso a esta ciudad ubicada junto al mar.

Comacchio | Pixabay

Desde allí es fácil llegar hasta el Ponte degli Sbirri, un lugar que regala una de las mejores vistas del casco antiguo de la localidad. Desde este puente se pueden ver, por ejemplo, el Hospital de los Enfermos, el Palazzo Bellini y el propio Trepponti, además de un sinfín de edificios reflejados en las aguas del canal.

Una vez en el centro histórico, hay que perderse por su entramado de calles para llegar hasta rincones con mucha historia como la antigua lonja de pescado, la Torre del Reloj, la Loggia dei Mercanti o la catedral de San Cassiano. Asimismo, otro monumento importante es el Loggiato dei Cappuccini, un pórtico de 142 arcos que conduce al santuario de Santa Maria in Aula Regia.

Comacchio | Pixabay

Con tanto paseo, a uno se le abre el apetito. Cuando es la hora de comer, Camacchio sorprende con una rica gastronomía muy vinculada al mar. La anguila de las lagunas es uno de los productos más representativos de la zona y, como no podía ser de otra manera, forma parte de las recetas tradicionales que han ido pasando de generación en generación en esta localiad italiana.

Por último, cualquier día en Comacchio será bueno para terminarlo en sus lagunas, del mismo nombre: son uno de los espacios naturales más destacados del Parque del Delta del Po. Sus extensiones de agua, canales y antiguas construcciones de pescadores conforman un paisaje muy diferente al de las ciudades monumentales italianas. Un paisaje que puede recorrerse en bonitas rutas en barco que permiten descubrir las casoni, antiguas cabañas de pesca, así como ver especies de animales tales como los flamencos.