Bath está más de moda que nunca, te contamos por qué

Sobran las razones para visitar Bath cualquier mes de cualquier año pero en diciembre de 2025 parecen confluir todas las razones posibles alrededor de Jane Austen, una escritora canónica y universal que celebra su 250 aniversario el 16 de diciembre de 2025.

Bath es la ciudad inglesa de vacaciones por excelencia, es una ciudad termal, famosa por sus termas desde la época romana, es además una ciudad muy navideña, famosa por su ambiente festivo y su mercado de Navidad, y es una ciudad muy literaria no solo porque aquí gozara de días de descanso y vacaciones Jane Austen sino porque aquí precisamente ambientó alguna de sus novelas.

¿Qué es lo que no te puedes perder de Bath, especialmente, en diciembre de 2025?

Bath, histórica ciudad termal

Puente Pulteney, Bath | Imagen de Diego Delso, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El Thermal Bath Spa es el balneario de aguas termales naturales más famoso de todo el Reino Unido (prácticamente el único); se trata de unas aguas termales que hacen el invierno en Bath más confortable y agradable, imagínate tomar un baño caliente en la terraza del spa y con vistas a los tejados de la ciudad… una ciudad famosa también por su imponente patrimonio histórico, tanto es así que Bath es Patrimonio Mundial precisamente por su arquitectura georgiana protagonizada por edificios como el Royal Crescent, el Circus y el Pulteney Bridge.

Bath en diciembre y Navidad

Bath en Navidad | Imagen de Elvbel, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En verano Bath luce muy bonita bajo la calidez propia de esta estación pero en diciembre, a pesar del frío y gracias a la decoración e iluminación navideña, luce si cabe más bella y sobre todo más romántica, especialmente cuando los más de 150 chalets que componen el famoso mercado navideño Bath se instalan en la ciudad: y no creas que el mercado navideño y las iluminación es lo único en Bath que huele a Navidad, se organizan conciertos de villancicos y eventos musicales con coros locales, se planifican talleres navideños en museos y estudios de cocina, hay visitas nocturnas a los baños romanos bellamente iluminados…

Bath y el legado de Jane Austen

Parade Gardens, en Bath | Andy Li, CC0, via Wikimedia Commons

Jane Austen, una de las mejores novelistas que en el mundo han sido (no lo decimos solo nosotros, lo dijo también Harold Bloom al incluirla como una de las novelistas canónicas, una escritora eterna), pasó temporadas en Bath, son tan importantes sus vínculos tanto personales como literarios con la ciudad que se ha instalado una exposición permanente sobre ellos en el Jane Austen Centre.

¿Más visitas imperdibles en Bath relacionadas con Jane Austen y su legado además del Jane Austen Centre? Un afternoon tea inspirado en la temática austiana en The Pump Room Restaurant o en el Bath Priory Restaurant; una visita al Royal Crescent como casa de la época georgiana en la que vivió Jane Austen; un recorrido austiano en los Sydney Gardens o tours por la ciudad siguiendo los pasos de la escritora y sus personajes además de visitar The Holburne Museum donde podrás ver escenas de las novelas de Austen.