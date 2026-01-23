Grandes ciudades del mundo que en invierno siempre se cubren de nieve

Cuando donde no suele nevar cae una nevada importante las consecuencias suelen ser serias por las razones más evidentes, se trata de zonas no preparadas para tales inclemencias; en cambio donde la nieve es fiel visitante invierno tras invierno, se han ocupado y preocupado de preparase para tan fría e incómoda compañera de modo que la ciudad sigue tan vital como siempre. ¿De qué ciudades hablamos? Seguro que alguna se te ha ocurrido ya:

Sapporo en Japón

Sapporo, en Japón | Pixabay

Sapporo es una de las ciudades más nevadas del mundo, es de hecho famosa por el festival que organiza alrededor de este elemento natural, la nieve. ¿Cuánto frío vas a pasar? Las sensaciones térmicas tienen siempre algo de personal (no todos tenemos la misma tolerancia al frío o al calor...) pero sabiendo que en enero y hasta principios de febrero las temperaturas diurnas máximas son de 2 grados bajo cero y las nocturnas están entre los 8 y los 15 grados bajo cero lo suyo es abrigarse...

Quebec, Montreal y Toronto en Canadá

Quebec | Pixabay

En Canadá no se libran de los inviernos fríos, largos y con nevadas constantes ni tan siquiera en sus grandes ciudades: Quebec, Montreal y Toronto; prepárate para soportar temperaturas bajo cero tanto durante el día como durante la noche en los meses de enero y febrero, en Quebec llegan a alcanzar los 25 grados bajo cero durante las noches más frías del invierno.

Moscú y San Petersburgo en Rusia

San Petersburgo | Pixabay

Rusia también sabe bien lo que son los inviernos blancos y fríos y no es necesario irse a Siberia para verlos, basta con visitar Moscú o San Petersburgo; en estas ciudades tampoco saben lo que es superar los 0 grados durante el invierno, es más, en Moscú, como en Montreal, llegan a los 25 grados bajo cero en las noches más frías del año.

Minneapolis en Estados Unidos

Minneapolis | Pixabay

Si hay un lugar en Estados Unidos famoso, entre otras cosas, por su invierno duro, frío y de nieve abundante, ese es, sin duda, Minneapolis y es que Minneapolis es Fargo (hablando de series de televisión...) y es, centrándonos en las temperaturas, Moscú y es Montreal: sus máximas en enero y a principios de febrero están entre los 6 y los 12 grados bajo cero y sus temperaturas mínimas están entre los 15 y los 25 grados bajo cero...

Helsinki y Estocolmo en los Países Nórdicos

Helsinki | Pixabay

En los países nórdicos nieva copiosamente en invierno, también en capitales como Hensilki en Finlandia o Estocolmo en Suecia. Aunque es verdad que aquí también se vive bajo cero durante los meses de enero y febrero, las temperaturas se parecen más a las de San Petersburgo que a las de Moscú, con mínimas que rondan los 15 grados bajo cero en las noches más frías.

Tallin y Praga en los Países del Este de Europa

Praga | Pixabay

No sólo en los Países Nórdicos podemos ver grandes ciudades europeas nevadas, también en los del este, Tallin en Estonia y Praga en la República Checa son buenos ejemplos aunque más Tallin que Praga porque en la capital estonia la temperatura máxima durante el invierno no sube de los 3 grados bajo cero mientras que en Praga puede llegar a alcanzar los 3 grados, es decir, superar por poco los cero grados.

Tallin | Pixabay

Un detalle importante a tener en cuenta: la nieve es al invierno en estas ciudades lo que el sol y las temperaturas altas a los destinos cálidos en verano, es decir, si bien lo más probable es que si visitas estos lugares en fechas invernales es que veas nieve, dado que hablamos de una visita de apenas unos días, puede suceder que no sea así, del mismo modo que puede ocurrir que los días que te vas a Cádiz sople levante y te quedes sin playa… así que, si viajas para ver nieve en un entorno urbano, recuerda revisar siempre la previsión meteorológica.