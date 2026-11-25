Los últimos años han estado marcados por un avance tecnológico muy acelerado, pero el más destacado sin duda es de la inteligencia artificial. Esta tecnología no sólo ayuda a pensar diferentes destinos o preparar un viaje en detalle, sino que también es capaz de influir en decisiones ya tomadas y cambiar por completo una planificación. Según la plataforma española Civiatis, dedicada a reservas online de visitas, excursiones y actividades turísticas, alrededor del 24% de viajeros añaden actividades recomendadas por la IA.

Por otro lado, la compañía asegura que el 93% de los encuestados no dejarían que la inteligencia artificial reserve y organice por completo su viaje, sin embargo, hay un pequeño porcentaje que sí lo aceptaría, lo cual supone un ligero cambio frente a los métodos tradicionales en los que muchos usuarios organizaban su viaje a partir de la información investigada o por parte de agencias de viajes.

Aunque los usuarios acuden a la inteligencia artificial para obtener recomendaciones de lugares que no conocían, esto no termina de ser suficiente para tomar una decisión final. Muchos siguen prefiriendo buscar experiencias de otras personas y reservar en base a la confianza que otros transmitan, señala David Fernández, responsable del sector de Comunicación de Civiatis.

Uno de los datos que más le ha impactado al sector turismo van de la mano de los siguientes testimonios: si una IA pudiese organizar por completo un viaje, el 43% preferiría ver diferentes alternativas y posteriormente elegir ellos personalmente, mientras que un 19% aceptaría sin dudarlo que les organice el viaje al completo y dejarse llevar.

Detrás de esa necesidad de tener una opinión final y poder elegir un viaje con ayuda de recomendaciones humana u otras plataformas de viajes es porque las respuestas de la IA no siempre son exactas. De hecho, en torno al 50%, afirman que tras planificar sus actividades con esta tecnología se han encontrado con información incorrecta en detalle a la ubicación, precios o incluso se han encontrado con establecimientos cerrados o servicios que no existen directamente.

Por todo ello, la inteligencia artificial tiene un reto con el turismo y es el de conseguir proporcionar información contrasta y verificada a los usuarios basándose en opiniones humanas reales y brindar actividades de calidad, especialmente para terminar de realizar una reserva y que el viajero no se lleve una sorpresa al llegar a su destino, ¿Y tú, confiarías en la inteligencia artificial para tu próxima aventura?.