El mes de diciembre no solo transforma nuestros pueblos y ciudades iluminándolos de modo bello y deslumbrante sino que cambia incluso la vida en ellos: hay mercados y mercadillos nuevos y efímeros, suena música navideña, huele a dulces de Navidad y no faltan los belenes; esto hace que los pueblos y ciudades más bonitos de España no sean necesariamente los más bonitos en España y en diciembre; a continuación te sugerimos algunos pueblos y ciudades que gozan de no poca fama por sus luces de Navidad, por sus belenes, sus mercados navideños o sus dulces de temporada ¿a cuál te gustaría escaparte este mes de diciembre?

Famosos por su iluminación navideña

Vigo en Navidad | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Vigo

Hace ya varios años que Vigo se ilumina las semanas previas a la Navidad con millones de luces LED y una decoración espectacular; Málaga, en particular la zona de la calle Larios, es también famosa por sus luces navideñas como lo es también Madrid; en cuanto a los pueblos el que destaca sobre todos los demás es Puebla de Sanabria, también otros como Astorga, Peñíscola y Ribadavia. Mención aparte merece Torrejón de Ardoz porque allí lo famoso no es solo la iluminación navideña sino toda su ciudad de la Navidad.

Los Belenes más célebres

Detalle del Belén Palacio Real de Madrid | Imagen de Javier Diez de Prado, cortesía de Patrimonio Nacional

Si eres un amante de la tradición belenística en España te costará elegir destino porque los hay para todos los gustos, tanto para quienes prefieren los belenes clásicos y artesanales como para quienes quieren ver belenes vivientes: en Madrid puedes disfrutar de una auténtica ruta de belenes históricos y artísticos entre los que cabe destacar el del Palacio Real y el de la Real Casa de Correos; Murcia es otro destino imperdible para los amantes de los belenes y es que allí está el Museo Salzillo sin el que no se entiende el belenismo español.

¿Más destinos para amantes de los belenes? Valladolid porque su belén napolitano es uno de los más grandes de Europa, San Lorenzo del Escorial porque su belén es monumental como también lo es el de Vitoria-Gasteiz; Rute porque su belén es de chocolate y Buitrago de Lozoya o Arcos de la Frontera por su belenes vivientes. Sin olvidar el belén de arena de Gran Canaria.

Populares por sus mercados de Navidad

Mercado Navidad Plaza Mayor. Madrid | Imagen cortesía de Turismo de la ciudad de Madrid

Si hablamos de mercados de Navidad tenemos que empezar por Madrid, por su mercado de Navidad de la Plaza Mayor; la Fira de Santa Llúcia en Barcelona no sólo es popular sino además histórico (data del S.XVIII). ¿Más mercados? El de Zaragoza en la Plaza del Pilar, el de Granada en la plaza Bib-Rambla, el de Santiago de Compostela o el de Salamanca en la Plaza de Anaya además del de Toledo en el casco histórico de la ciudad, el de Málaga en el Muelle Uno o el de Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Dulces a rabiar

Turrón blando y duro | Imagen de La.blasco, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Elegir un pueblo o ciudad por sus luces, sus mercados o sus belenes es difícil porque no hay pueblo ni ciudad en España que no se ilumine, no abra su mercado de Navidad y no tenga algún que otro Belén pero más difícil todavía se nos antoja elegir pueblo o ciudad por sus dulces: Jijona, Castuera y Agramunt por el turrón, Estepa y Fondón por los mantecados y polvorones, Toledo por el mazapán, Rute por el chocolate entre otros dulces navideños.