En el interior de la provincia de Castellón, a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar, nos encontramos con un pueblo que conserva un casco antiguo de calles empedradas, casas de piedra, antiguos portales y construcciones medievales que hacen que el viajero se traslade unos cuantos siglos atrás. Su conjunto histórico fue declarado Bien de Interés Cultural en 2004, y hoy queremos contarte cuáles son sus principales atractivos.

Entre ellos destacan las ruinas de un castillo de origen musulmán, el castillo de Culla, cuyo papel defensivo fue muy importante en su momento. Tras la conquista cristiana, pasó por distintas manos hasta que en el año 1303 fue adquirido por el Orden del Temple. Después, quedó bajo el control de la Orden Montesa.

Hoy en día, se mantienen en pie parte de las murallas, torreones y la Torre del Frare Pere, además de vestigios de la antigua entrada a la barbacana. Y es que debes saber que durante las guerras carlistas del siglo XIX, el castillo de Culla sufrió daños muy graves.

Asimismo, La Presó es otro espacio que permite acercarse a la historia de la localidad. En este caso, como su nombre en valenciano bien indica, se trata de una antigua cárcel. No obstante, antes de darle ese uso sirvió de granero, aunque de ese entonces no queda rastro. Ahora, si alguien decide visitarlo, encontrará allí marcas y grafitis que dejaron quienes estuvieron presos.

Torre Matella | Imagen de Juan Emilio Prades Bel, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Por otro lado, dando un paseo por las calles de Culla es posible descubrir las pequeñas plazas que se reparten por el casco antiguo, así como otros rincones como El Perxet, un antiguo paso porticado del siglo XIV que forma parte del entramado medieval.

Además, es recomendable caminar por la calle Llana, que tiempo atrás conectaba la plaza del mercado con la iglesia y el ayuntamiento. Y hablando de iglesias, entre los monumentos que merece la pena incluir en un recorrido por Culla se encuentra la iglesia parroquial del Salvador, un templo construido en el siglo XVIII y consagrado en 1712.

Para terminar, queremos hacer mención a los miradores y los paisajes del Maestrazgo, pues no todo va a ser patrimonio histórico cuando se decide visitar esta localidad castellonense. El entorno natural de Culla es muy bonito y, dada su ubicación elevada, hay diferentes rincones en el pueblo, como el mirador de El Terrat, que regalan vistas preciosas de las montañas, barrancos, campos y masías del entorno.