La historia del cine está llena de bailes míticos que han hecho historia, desde 'Bailando bajo la lluvia', a 'Fiebre del sábado noche', 'Dirty dancing', 'Joker' o 'Pulp Fiction' por mencionar solo algunas de las más famosas. El estreno de 'Miércoles' en Netflix en noviembre dejaba también una escena de baile para la historia de la televisión. Jenna Ortega derrocha magnetismo como Miércoles Addams con su increíble coreografía en el baile de secundaria de la Academia Nevermore.

La actriz protagonista ya había contado que, sin ser ni bailarina ni coreógrafa, se inventó los diferentes pasos que desarrolla Miércoles Addams convirtiéndose en la estrella de la pista. También trascendió que en esos días se encontraba bastante mal y después supo que tenía COVID-19 en el momento del rodaje de la famosa escena. Ahora, Ortega ha visitado a Jimmy Fallon en su programa y ha explicado nuevos detalles sobre la famosa escena que triunfa en Tik Tok y que ha recreado hasta Lady Gaga. La cantante aceptó el reto que recibía desde la cuenta oficial de Twitter de Wednesday Addams y, además de reinterpretar el look de la protagonista, adaptó el baile con su propio tema 'Bloody Mary'.

Inspiración ochentera

En su visita a 'Tonight show', Jenna Ortega ha contado nuevos datos del baile que está causando furor entre el público. Según ha explicado, ella "había leído los guiones hasta el capítulo 4 en el que tiene lugar el baile con bastante tiempo, pero asegura que nada estaba muy definido". De hecho, se llegó a plantear que el baile fuera grupal al estilo flashmob, pero después se descartó porque es algo que no cuadra con el carácter solitario de Miércoles Addams. Ella no supo qué tema tendría que bailar hasta apenas una semana antes cuando el director Tim Burton se decidió por 'Goo Goo Mucks', de The Cramps. Según ha declarado Ortega ahí ya tenía mucho ganado porque no solo conocía la banda sino que es una de sus favoritas y una habitual de su playlist.

Después de eso, y solo dos días antes de rodar la escena, Ortega cuenta cómo Burton se acercó a ella y le dijo que no habría nadie para hacer la coreografía y que confiaba plenamente en ella. Con esa presión, según cuenta, pasó todo el tiempo que pudo buscando inspiración en Internet. Y es que entre prepararse para hacer esgrima o para tocar el violoncello, la actriz no había parado a pensar pasos de baile. El resultado no ha podido ser mejor, después de inspirarse en el personaje original de Miércoles y en vídeos de Siouxsie Sioux, Bob Fosse’s Rich Man’s Frug, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant, entre otros.