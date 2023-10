El tráiler de la nueva serie de Apple TV+ 'The Buccaneers: aristócratas por amor' promete una gran trama de poder amor y sexo, llena de fiestas lujosas, buen música, trajes de época y atractivos duques. Seguro que todo esto te suena y es que es una buena mezcla entre las historias sobre el poder de 'The gilded age' y el punto gamberro y sexy de 'Los Bridgerton', él éxito de Shonda Rhimes para Netflix.

La ficción está basada en la última novela de la ganadora del Pulitzer Edith Wharton que nos traslada hasta Nueva York en 1870. Se trata de un momento histórico en el que la alta sociedad neoyorquina encuentra una amenaza en las familias que están ascendiendo en la escala social a golpe de talonario tras enriquecerse con florecientes negocios como el ferrocarril.

En ese punto se encuentran las jóvenes protagonistas para las que, como sugiere una dama en el tráiler, "Nueva York se ha vuelto limitada". Las cinco chicas estadounidenses desenfadadas y fiesteras son invitadas junto a su madre, interpretada por Christina Hendricks, a viajar a Londres para el baile de debutantes. El objetivo es conseguir marido, pero sobre todo títulos que les proporcione un acceso directo a la élite de Nueva York. Su atractivo para la aristocracia londinense, más allá de su juventud y su belleza, está en su fortuna ya que los títulos no siempre se traducen en dinero. La combinación supondrá un auténtico choque entre la "encorsetada escena londinense" en plena era Victoriana y la "refrescante indiferencia hacia las tradiciones centenarias" de las adineradas protagonistas.

Aunque han sido enviadas para conseguir maridos y títulos, ellas van a tener mucho que opinar sobre su futuro. La serie tiene lo mejor de otras ficciones de época del momento, por un lado la trama histórica de 'The Gilded Age' y, por otro lado, las historias de amor y una puesta en escena actualizada como la de 'Los Bridgerton'. Una mezcla perfecta que también cuenta con una refrescante banda sonora actual a cargo de la productora Stella Mozgawa que incluye temas de mujeres como Taylor Swift, Boygenius, Maggie Rogers, Bikini Kill, Yeah Yeahs, Angel Olsen, Brandi Carlile y más. De hecho, el tráiler sirve como aperitivo musical con el éxito de Olivia Rodrigo 'All-american bitch' y con el nuevo sencillo de Miya Folick 'What We want to'. La serie también cuenta con música original de Folick, Lucius, Alison Mosshart, Warpaint, Gracie Abrams, Sharon Van Etten, Bully, Danielle Ponder y más, así como de las compositoras de la serie AVAWAVES.

Además de Hendricks, la serie está protagonizada por Kristine Frøseth, Alisha Boe, la nominada al premio Critics Choice Josie Totah, Aubri Ibrag e Imogen Waterhouse. Mia Threapleton también coprotagoniza la serie, junto a un reparto que incluye a Josh Dylan, Guy Remmers, Matthew Broome y Barney Fishwick.

'The Buccaneers: aristócratas por amor' se basa en la historia escrita por una mujer, está protagonizada por mujeres, cantada por mujeres y también creada por mujeres. Katherine Jakeways es la creadora de la ficción que dirige la ganadora del premio BAFTA Susanna White, quien también es productora ejecutiva, junto con la nominada al premio BAFTA Beth Willis.