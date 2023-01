El neoyorquino Jeremy Allen White fue uno de los protagonistas de Los Globos de Oro 2023 al llevarse el premio a Mejor actor protagonista de comedia por su papel en 'The Bear', una de las revelaciones de la temporada. Allen ya era conocido en EEUU por haber interpretado a Lip Gallagher en la serie 'Shameless', que se emitió en el canal Showtime, de Paramount, desde 2001 hasta 2021 y está disponible en Prime Vídeo en España.

Pero fue Carmy, el personaje protagonista de 'The Bear' (Disney+), el que le llevó al estrellato definitivo y a hacerse con el premio a mejor actor protagonista de comedia en la 80ª edición de Los Globos de Oro. Curiosamente, tanto 'The Bear' como 'Shameless' se mueven en un terreno capaz de transitar entre el drama y la comedia y, como dijo el actor en la rueda de prensa de los Globos de Oro, "es como la vida, a veces divertida, otras triste y otras frustrante". Cuando le presentaron el proyecto, añadió, sus productores no entraron en etiquetas sino en la honestidad de la historia y para Jeremy lo único importante fue hacer algo cargado de verdad.

Cuando fui nominado pensé que era genial pero que de ninguna manera iba a ganar

Pero las pretensiones no suelen presumirse consumadas durante los duros días de trabajo y, al ser preguntado por el periodista Melvin Robert, de la revista Extra TV sobre los días previos a la gala, Allen dijo "cuando fui nominado pensé que era genial pero que de ninguna manera iba a ganar. Pero estas dos últimas semanas algunos amigos me empezaron a decirme que debía tener unas palabras preparadas por si acaso. Ni siquiera me los tomé en serio".

Durante su discurso, añadió que en los momentos de rodaje surge para él una conexión especial con el trabajo que le lleva a ser feliz, a desconectar de sí mismo y a ganar confianza. Atendiendo a sus propias declaraciones, nuevo mejor actor protagonista de comedia no parece haberla tenido siempre, pues cuando se le pregunta qué habría pensado de joven sobre lo que le acaba de pasar asegura que "me habría quedado en shock, ojalá pudieran abrazar a aquel chaval y decirle que todo va a ir bien".

Detrás de Carmy

'The Bear' cuenta la historia del joven Carmen Berzatto, un chef al que todo llaman Carmy y que se mueve en el mundo de la alta cocina. El nivel de exigencia en su trabajo es enorme, pero su vida cambia cuando se ve obligado a abandonar el restaurante con Estrella Michelín que regenta para regresar a Chicago y hacerse cargo del bar de perritos calientes de su hermano, después de que este se haya suicidado.

Para preparar el personaje, Jeremy pidió poder infiltrarse en una cocina de verdad, y lo hizo en un restaurante de Santa Mónica, en el estado de California. Allí se convirtió en una sombra que transitaba entre servicios tratando de percibir la esencia del movimiento y las dinámicas que se generaban. Poco a poco fue metiéndose en la experiencia con más profundidad, quedándose a los servicios y viendo cómo se desarrollaba la interacción con los clientes. Esta inmersión lo transformó, hasta el punto de que el actor empezó a cocinar en su vida personal de un modo inédito hasta entonces.

Pero la dificultad del proceso vendría después, en el viaje al centro de los sentimientos humanos más profundos y a las terribles sensaciones de Carmy al tener que enfrentar la pérdida de un ser querido. El miedo a tener que seguir luchando para salir hacia delante cuando la vida se complica se apodera de una existencia entre fogones que debe compartir con un equipo compuesto por personas que arrastran sus propias historias y enfrentan su propias catarsis personales por la muerte del hermano de Carmy.

El humor, imprescindible ingrediente para sobrevivir en una maleza de fibras tan sensibles, será la vía de escape de unos personajes cercanos, reales y fácilmente palpables que resultan esenciales para entender al propio Carmy, sus reacciones, su forma de sentir y sus propias frustraciones.

Jeremy Allen White declaró que, además de esta complejidad, se sintió agobiado por la responsabilidad de saberse ante un proyecto que para su creador, el productor Chris Storer, era algo personal. El reto le llevó a sentir un enorme estrés y ha confesado que, durante los rodajes, llegó a llamar a su novia para decirle "me van a despedir". Al final el esfuerzo ha valido la pena.