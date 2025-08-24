Antonio Maestre, a una exdiputada del PP: "Valentina, no quieras engañar a la gente"

El periodista, en laSexta Xplica, respondió a la 'popular' sobre la responsabilidad política y de gestión de los incendios: "Como vas de lista por la vida..."

Intenso debate el que han tenido Antonio Maestre y Valentina Martínez en laSexta Xplica. Todo, a causa de los incendios y de la responsabilidad en la gestión de los mismos después de días de enfrentamientos entre el PSOE y el PP.

La exdiputada 'popular' ha afirmado que de esta tragedia no se ha sacado "ninguna lección". "El apagón, la DANA, el COVID... y de esto tampoco vamos a sacar nada. Somos incapaces de tener un debate serio y sereno, con responsabilidades que no tengan que ser necesariamente políticas. Esto consiste en gestionar", ha expresado Martínez.

"Maestre, tras tu discurso no sé para qué sirve el Gobierno de España", ha comentado la exdiputada, para recibir la posterior respuesta del periodista.

Porque el escritor ha sido claro: "Valentina, no quieras engañar a la gente. La ley de montes existe, la de bosque no. Yo me leo hasta el papel del envoltorio antes de hablar".

"Dice que la competencia es de las CCAA, que como vas de lista por la vida...", ha dicho Maestre para concluir.