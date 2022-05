Stranger Things ha vuelto a Netflix con el estreno el pasado viernes de la primera parte de su cuarta temporada (la segunda parte llegará el 1 de julio) haciendo gala de su nostalgia ochentera. Ambientada en esa década, la serie está llena de referencias no solo del cine, sino también de la música de la época. Y como ya sucediera en la temporada pasada con el mítico tema de la película de La historia interminable, el primer episodio de la nueva entrega ya ha elevado al número uno una canción mítica de los 80.

El tema musical en cuestión es 'Running up the hill', un sencillo de 1985 que está teniendo una segunda vida y se ha posicionado de nuevo en lo más altos de las listas. Fue el primer sencillo del álbum 'Hounds of Love', el quinto de la carrera de Kate Bush y, en su momento, ya alcanzó en Reino Unido el Top 3 y en Estados Unidos estuvo entre los mejores 30 éxitos. El videoclip del tema, que puedes ver a continuación, está protagonizado por la propia cantante, ahora sexagenaria.

La canción que se ha situado número 1 en iTunes (y aún sigue en el Top 10) —por delante de Lady Gaga o Harry Styles— suena en el primer episodio ambientando la trama de Max (Sadie Sink), la joven que está pasando una temporada complicada tras la experiencia traumática que vivió en la batalla del centro comercial Startcourt de Hawkins. En general, todos los protagonistas están pasando un momento difícil después de lo vivido en la entrega anterior, ya sea por el paso al instituto o por la separación del grupo tal y como nos contaron dos de sus protagonistas, que además confirmaron que la cuarta será la temporada más terrorífica de todas.

El estreno de la serie ha estado rodeado de cierta polémica porque llegó a Netflix días después de la masacre en un colegio de Texas y la plataforma se veía obligada a incluir una alerta por violencia por la similitud que la primera escena del primer episodio podría tener con el suceso.