Partimos de la base de que Netflix nos ha permitido ver los seis primeros episodios de la 4ª temporada. El 6º termina con un cliffhanger de esos de tirarse de los pelos y que, por supuesto no vamos a desvelar aquí. Os lo contamos porque nosotros no tenemos todas las respuestas pero sí que es verdad que con casi todo el primer volumen de la cuarta temporada visto, nos hacemos ya una idea muy aproximada de lo que es esta nueva tanda de episodios y de lo que supone en el cómputo global de la serie. Metiéndonos en harina, han pasado seis meses desde los acontecimientos del centro comercial Starcourt de Hawkins y nuestra pandilla favorita se ha separado.

Por un lado están los que se han quedado en el pueblo: Mike, Dustin, Lucas, Max, Nancy, Robin y Steve. En el otro, Once y la familia Byers. Es decir, Will, Jonathan y Joyce que, al fin y al cabo, es la que toma la decisión tras los dramáticos acontecimientos del final de la tercera temporada. Unos acontecimientos que no son tan dramáticos en realidad para nosotros como espectadores porque Netflix se empeñó desde la misma escena postcréditos del final de la pasada temporada en insinuar que Jim Hopper no estaba muerto. Algo que luego se encargaron de destripar finalmente con el primer teaser de esta 4ª temporada. Jim Hopper ni está muerto, ni de parranda. Está prisionero en la cárcel rusa con más mal rollo de la televisión.

Los personajes

Una vez situadas las fichas del ajedrez, cuatro pinceladas más para tener una visión general de a lo que nos enfrentamos. Nadie está feliz. Once sigue sin poderes y encima le hacen el bullying más salvaje e indecente posible en su nuevo instituto (que da pie a unas visiones del todo perturbadoras para ella y para nosotros), Will echa de menos a sus amigos y Jonathan ha entablado amistad con un fumador de hierba que le hace ver su relación con Nancy a una distancia mayor de la que ya estaba. En Hawkins las cosas no van mucho mejor. Nancy no entiende la frialdad de Jonathan, Dustin y Mike se han metido con Lucas en un club de rol pero los coqueteos de este último con sus nuevos compañeros del equipo de baloncesto del instituto amenazan con romper una amistad que hasta ahora era inquebrantable. Y luego está Max. Rota y destrozada por la muerte de su hermano Billy en la anterior temporada. Sus secuelas emocionales ponen en peligro su amistad con todo el grupo y, sin que ella lo sepa, le ponen en serio peligro a ella misma.

Y para terminar de tensarlo todo tenemos que hablar del Mundo del Revés. Desde allí emerge la mayor amenaza que ha visto la serie hasta ahora. Su nombre: Vecna. Y paramos aquí. (Si queréis tener alguna impresión más sobre él, Charlie Heaton y Natalia Dyer nos hablaron un poquito sobre este personaje en la entrevista que mantuvimos con ellos la semana pasada).

Un espectáculo todavía más grande

Han tardado 3 años en volver, pandemia mediante, y por eso, el regreso de una de las series franquicia de la plataforma tenía que hacerlo a lo grande. Primero dividiendo la temporada en dos volúmenes y aumentando el número de minutos por episodio hasta sobrepasar la hora de duración por capítulo. De hecho, sabemos que el último del primer volumen de esta temporada dura ¡2 horas!. La escala desde luego lo es. Ya no porque arranquemos la temporada divididos entre Lenora y Hawkins, sino porque, enseguida los acontecimientos se desmadran y viajaremos al desierto de Nevada, a Alaska y, por supuesto, a Siberia. Esta temporada es más global. Se ha querido dar más variedad. Dejar un poco el centralismo al que nos tenía abocados Hawkins en pasadas temporadas y que la serie lo agradezca con más variedad de situaciones aunque, como veremos después, es algo que se ha conseguido a medias.

Lo que nos gusta

En los 6 primeros episodios de esta cuarta temporada ya se nos anticipa que la amenaza a la que se hace frente es la más perturbadora y peligrosa de toda la serie. Y no solo eso. Parece que todo lo que ha ocurrido hasta ahora tiene una explicación. Es decir. ¿Por qué Hawkins?, ¿qué tiene de especial?, ¿qué hacía el gobierno estadounidense allí realizando experimentos con niños?, ¿qué es el Mundo del Revés?. Hay muchísimas preguntas que no se han respondido todavía y que, además, la serie parecía haber olvidado en la tercera temporada. Los hermanos Duffer sí que tienen respuestas para todos estos interrogantes o, al menos, para algunos de ellos. Y parece también que todo viene de muy atrás. De mucho antes de que nuestros protagonistas hubiesen siquiera nacido.

Esta 4ª temporada vuelve a demostrar que, con esta serie, Netflix echa el resto. Está tremendamente bien dirigida, su diseño de producción sigue siendo muy convincente y los efectos especiales lucen mejor que nunca. Pocas pegas desde el punto de vista técnico se le pueden poner. Si acaso, un consejillo. Ved la serie con la menor iluminación posible porque en los momentos de oscuridad (y son unos cuantos hasta ahora) la imagen es tan, tan, pero tan oscura que la luz exterior le hace un flaco favor y podéis perderos gran parte de la acción.

Pero volvamos de nuevo a la amenaza. Vecna sí que da miedo. Sólo con verlo impone y demuestra otra vez que los Duffer dominan el imaginario colectivo de los 80 a la perfección. Porque si en otras temporadas hemos tenido a 'Los Goonies', a 'Poltergeist' o incluso a 'E. T.' como referencias, en esta es imposible ver al villano y no recordar a Freddy Krueger y 'Pesadilla en Elm Street'. De hecho, el homenaje pasa de lo implícito a lo obscenamente explícito en un momento muy concreto. Acordaos de este nombre: Victor Creel. Cuando llegue el momento lo entenderéis. El terror psicológico, los sueños, las visiones, el miedo visceral. Todo eso es Vecna. Con lo visto hasta ahora ya podemos decir que es el mejor antagonista que ha tenido hasta ahora la serie por pura amenaza, por el misterio que acarrea su presencia y sus actos y por un diseño estremecedor. La sensación de gravedad y de que algo irreversible puede ocurrir cuando aparece este personaje está presente desde el minuto 1. Siempre se dice que los héroes son mejores cuanto mejor es su villano. Mimbres, desde luego que hay. Ahora, hay que esperar a ver cómo termina la cosa porque no todo es tan positivo.

Lo que nos gusta menos

Esta 4ª temporada adolece, por el momento, de una falta de equilibrio. Al separar a nuestros protagonistas y desperdigarlos hay que darles una trama a todos. Tienes que mostrar dónde están, qué están haciendo y, lo que es más importante: por qué lo están haciendo. De momento y, fijaos qué paradójico, si en la pasada temporada estábamos pidiendo a gritos que la serie se expandiera y saliese de los muros de Hawkins, lo que ahora le pedimos es justo lo contrario. Que vuelvan todos al pueblo cuando antes. ¿Y por qué? Porque lo verdaderamente importante ocurre en Hawkins, porque hay tramas que interesan muy poco y que, incluso, llegan a parecer un poquito ridículas. No vamos a dar detalles, pero todo lo concerniente a la trama de Joyce (Winona Ryder), hace aguas y es una pena porque Winona nos chifla pero su trama resulta atropellada e incluso por momentos increíble. Y sí, nos parece increíble teniendo en cuenta que hablamos de una serie de fantasía y ciencia-ficción así que, haceros una idea...

La pega principal es que los niños ya no son niños y los Duffer se han encontrado con el problema de que no saben qué hacer con los adultos. Ya no ejercen esa figura paternal tan fuerte que sí que era necesaria en las primeras dos temporadas. Así que los sacan de la acción todo lo que les permite la serie. Pero no pueden eliminarlos de un plumazo, con lo que al final, los minutos que les ceden restan a las demás tramas. Y sus tramas nos hacen perder el foco. Ya no solo hablamos de ciencia ficción y fantasía. Hablamos también de una serie de aventuras, de persecuciones, de huidas carcelarias, incluso pinceladas de una road movie. A priori pinta estupendamente porque cuanta más variedad, mejor, ¿no? De hecho, las anteriores temporadas empezaban a adolecer de contarnos siempre lo mismo, pero el gran problema, esa falta de equilibrio, viene porque lo que ocurre en Hawkins es tan gordo... que lo demás no nos interesa. Si acaso, la trama de Once que se enrevesa y nos devuelve a lugares que creíamos haber dejado atrás, es la más estimulante junto con la de Hawkins.

Necesitamos a Once y su historia aguanta bien pero, como ya os hemos dicho, nos queda por ver el desenlace de este primer volumen y esperar al segundo que llegará el 2 de julio. Queda todavía mucho por descubrir aunque, de momento, hemos visto muchas más luces que sombras. ¿O es al contrario? Todo depende de dónde nos encontremos. En el mundo real... o en el Mundo del Revés...

