Tres largos e interminables años. Es el tiempo que ha pasado desde el final de la tercera temporada de 'Stranger Things' y el inicio de la cuarta. Es mucho tiempo. Demasiado. Desde entonces el mundo ha cambiado tanto que cuesta mirarlo con los mismos ojos con los que lo hacíamos cuando vimos a la pandilla separarse. Los Byers se iban de Hawkins y el resto se quedaban prácticamente huérfanos. Pero la vida sigue y como nos han mostrado los tráilers, las de ellos también. Will, Once y Charlie en California. Mike, Dustin, Max. Lucas y Nancy siguen, como siempre, en Indiana. Y sí, Hopper no está muerto. No han querido mantener la sorpresa ni medio episodio porque ya lo revelaron en el primer teaser hace ya un año.

Esta distancia les hace mella a todos. Bueno, la verdad es que buena parte de culpa la tiene un nuevo y aterrador enemigo sobre el que pivotó buena parte del tiempo que pasamos con Natalia Dyer y Charlie Heaton. Nancy y Charlie han estado en España para hablarnos de estos nuevos episodios, echar un poquito la vista atrás y para que comprendamos un poquito mejor cuál va a ser la nueva escala de 'Stranger Things'. Lo primero... dejemos bien claro lo de...

La distancia

Dos amigos que están lejos se echan de menos, por supuesto. Pero si hablamos de amor... la distancia puede ser una losa. Para Nancy y Charlie lo está siendo. El personaje de Charlie Heaton no lo está llevando nada bien... "Para Jonathan cambiar de sitio es difícil. Lo es para toda la familia. Para Will es complicado, para Once es complicado, para mí también lo es. Creo que se siente así porque se prometieron (él y Nancy) que iban a estar juntos, que las cosas iban a ir bien y la realidad resulta ser distinta. Se siente rechazado así que se mantiene al margen para no resultar herido. Es como... "no necesito a esa persona", sentencia tajante Heaton.

Y como esto de la separación hay quien lo lleva mejor y quien lo lleva peor, veamos qué tal le va al personaje de Natalia Dyer: "Nancy está más atrapada. Sigue en Hawkins, en el mismo instituto, con sus amigos pero creo que siente la distancia. Hay una falta de conexión y antes de solucionarlo, el mundo se pone patas arriba". Parece que esta razón no le vale a Charlie porque casi no le deja acabar la frase y entre risas le susurra... "Vamos, ven a verme". Se hace el silencio y en el mismo tono la actriz que interpreta a Nancy sigue con la broma... "Sí... ¿sabes? Creo que pasó algo antes de todo esto". Risas en la sala.

El paso del tiempo

Es evidente el buen rollo y la química que hay entre ellos. Una relación de amistad y compadreo que se remonta a 2016 cuando 'Stranger Things' llegó por primera vez a las pantallas de todo el mundo. Al preguntarles cómo se ven ahora comparado a cuando empezaron, a Natalia se le iluminan los ojos... "Creo que si miras ahora la primera temporada todos parecemos bebés. Pero creo que todo el mundo piensa que qué guay que estas circunstancias locas hagan que la pandilla vuelva a juntarse".

La escala

Desde aquellos primeros episodios, la serie ido creciendo aunque el mayor salto va a ocurrir en esta cuarta temporada. El enemigo es mucho más amenazador, la situación es la más acuciante y la escala, enorme. Pasamos de Hawkins a California, Alaska y... Siberia. Charlie, uno de los integrantes del reparto que pasa tiempo fuera de Hawkins recuerda que "Fue divertido. Rodamos de una forma que no habíamos hecho hasta ahora".

El villano más aterrador

Pero aunque la serie se abre a otros lugares, el meollo de la cuestión, como siempre, sigue en el pueblo de los protagonistas y en ese Mundo del Revés que nos trae una nueva amenaza cada temporada. En esta, solo os podemos decir su nombre. Le llaman 'Vecna' y es, de lejos, el villano más aterrador de todas las temporadas hasta ahora. "Es divertido", reconoce Natalia, "porque parecía aterrador cuando leímos los guiones. Podíamos imaginarlo mientras lo rodábamos. Decíamos "esto es muy loco". Pero verlo... es otro nivel muy diferente. Cada vez que lo veo es como "esto es muy aterrador"". Heaton parece no querer irse mucho de la lengua y remarca algo que se nos puede olvidar muchas veces. "Lo es. Es muy aterradora y es curioso porque nuestra base de fans son todos muy jóvenes".

Entrando algo más en materia y sin destripar nada, les pedimos que profundicen un poquito más en el por qué de tanto terror: Natalia Dyer comenta que "creo que da más miedo porque hasta ahora los enemigos eran como más impersonales. El de ahora es muy invasivo. Se mete de lleno en las vidas de todos e intentan desesperadamente librarse de él". Para Charlie Heaton la clave está en que "es el enemigo más humanizado y creo que por eso es tan aterrador".

"Todo cobra sentido"

Y para acabar de rematar la jugada y dejarnos con ganas de encender la tele y ponernos ya a ver la serie, Dyer nos deja un detalle importantísimo. Esta temporada empezaremos a entender por qué Hawkins está siempre en el ojo del huracán: "Hemos hecho frente a monstruos y amenazas y todo eso pero ahora es cuando empezamos a entender cómo de grande es la amenaza real, cómo todo cobra sentido y nos damos cuenta de lo inevitable que es". ¿Sabremos por fin qué demonios es el Mundo del Revés? Queda solo una semana para empezar a descubrirlo.