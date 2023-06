La noticia del regreso de Kim Cattrall a 'And just like that' (HBO Max) ha causado una gran revuelo pero, además del cameo de una sola escena en la que habla por teléfono sin tener contacto alguno con el resto del reparto, la actriz va a estrenar otra serie en Netflix. Se trata de 'Glamourous', en la que interpreta a la exsupermodelo Madolyn Addison que se reinventa como magnate del mundo del maquillaje con su propia empresa 'Glamourous by Madolyn' y que encuentra en Marco Mejía (Miss Benny) la inspiración para reflotar su marca.

La plataforma ha lanzado el tráiler de la serie que estrenará próximamente y en la que Cattrall comparte protagonismo con Miss Benny. La actriz interpreta a Madolyn Addison, una magnate del sector del maquillaje y exmodelo de la edad dorada de las Supermodelos. El encuentro casual de Marco Mejía, un joven queer profesionalmente estancado, con su adorada Addison cambiará su perspectiva de futuro. Cuando él le pregunta porqué decidió crear un imperio de maquillaje ella le responde que "porque nadie pensaba que podría hacerlo".

Ella le ofrece trabajar en su empresa y la experiencia será la primera oportunidad del joven para reflexionar sobre lo que quiere en su vida, descubrir su auténtica personalidad y averiguar qué significa para él ser queer. Como parte de la empresa, Marco descubre todo un mundo nuevo, pero también que "no todo es brillo y glamour, también trabajo duro".

El reparto lo completan Zane Phillips ('Legacies') en el papel de Chad, el hijo de Madolyn y director de Ventas de la empresa que intenta por todos los medios estar a la altura de las expectativas de su madre. Venetia, a quien da vida Jade Payton (The Rookie), es la primera ayudante de Madolyn y tomará bajo su protección a Marco no solo en la empresa, sino también en la noche queer de Brooklyn. Michael Hsu Rosen ('Mucho más que listos') será Ben, un diseñador gráfico que encontrará inspiración en el recién llegado Marco y Ayesha Harris ('Todos quieren a Daisy Jones') como Britt, también diseñadora gráfica de Glamourous by Madolyn que se va a sentir atraída por su compañero.

Aún sin fecha de estreno, la serie se suma a otros proyectos de Kim Cattrall como la película de Robert De Niro 'Tod sobre mi padre', además de 'Cómo conocía a tu padre' de Hulu o 'Queer as Folk', de Peacock.