Pedro Rodríguez destaca cuál es el problema de España en la "era de los desastres": "El uso y abuso de lo público"

El profesor ha destacado que "los contribuyentes pagamos por todo", señalando que no solo vale con decir que "el sector privado es muy malo", porque estaríamos "negando la otra cara de la moneda".

Yolanda Díaz ha puesto el foco en el debate sobre lo público y lo privado tras protestar contra la Xunta de Galicia por los incendios forestales y reconocer que ve una "barbaridad" dejar la extinción del fuego "en manos privadas".

Pedro Rodríguez ha señalado que en esta cuestión debería incluirse el "uso y abuso" de lo público. "Vivimos en la era de los desastres, con la pandemia, la DANA, el apagón y los incendios", ha destacado, indicando que en todas estas crisis no falta quien diga que se soluciona con una empresa pública, culpando a lo privado.

Sin embargo, ha reconocido que en España, cuando vemos que alguien dice de crear una entidad pública lo que pensamos es "en Leire Díez o Jéssica". "En España tenemos un problema de uso y abuso de lo público, desde el CIS de Tezanos hasta la telebasura de RTVE", ha recalcado.

El profesor de Relaciones Internacionales ha añadido que los contribuyentes "pagamos por todo", dejando claro que no vale solo con decir que lo privado es muy malo y cuanto más Estado mejor, porque estamos "negando la otra cara de la moneda".