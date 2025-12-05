El "reinado a la defensiva" de Felipe VI: "Tiene que asumir no solo una Corona limpia, sino una situación precaria"

Desde su proclamación en 2014, Felipe VI tomó una decisión crucial para la supervivencia de la Corona: elegir entre la institución o su propio padre. Vuelve a ver 'Los Borbones: una familia real' aquí.

Este capítulo de 'Los Borbones: una familia real' emitido esta noche en laSexta, recoge el momento cuando Felipe VI, a los 46 años, se convirtió en el jefe de Estado más joven de Europa. El 19 de junio de 2014, día de su proclamación, tomó la decisión que marcaría su reinado: si quería garantizar la supervivencia de la Corona y proteger a su familia, "debía elegir entre su padre o la institución. Eligió lo segundo".

Para José Antonio Zarzalejos, periodista y biógrafo del monarca, el cambio fue inmediato y significativo: "Es evidente que Felipe VI introduce también un estilo nuevo, mucho más austero, mucho más sobrio, tanto en su proyección pública como en su vida personal". Una transformación que, según Elizabeth Duval, filósofa y escritora, no era solo estética, sino "de supervivencia".

Y es que el relevo llegó en un momento crítico. "Cuando Felipe VI llega al trono, sabe que tiene que asumir no solo una Corona limpia, sino que esa Corona está en una situación precaria", añade el periodista e historiador Fernando Rayón.

Las palabras de Iñaki Gabilondo definen con precisión el escenario: "La monarquía de Felipe es una monarquía a la defensiva". En un intento por recuperar la confianza perdida, hizo públicas las cuentas de la institución y prohibió a su familia aceptar regalos de alto valor. Así, en 2022, por primera vez, reveló su patrimonio personal: más de dos millones y medio de euros.

La sombra del rey emérito, sin embargo, "sigue pesando". Duval recuerda que su generación creció asociando la figura de Juan Carlos I a "escándalos de corrupción" y episodios bochornosos: "Era el rey matando un elefante, el rey recibiendo comisiones, sobres de 30.000 euros...La imagen no era la de un monarca campechano, sino la de alguien casi lamentable. Felipe es consciente de que nadie le ha procurado más daño moral y político que su padre".

En esa misma línea, José María Olmo, jefe de investigación de 'El Confidencial', subrayó en este fragmento cómo el actual monarca "creció en un entorno donde había dinero negro circulando por Zarzuela": "Y por supuesto que pesa".

