Elizabeth Duval, sobre M.Á.R., asesor de Ayuso: "El tipo de matonismo que hace contra los periodistas es preocupante"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval reflexiona sobre las declaraciones que Isabel Díaz Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, han realizado a lo largo de estos meses sobre la causa contra el fiscal general del Estado. En el vídeo, los detalles.

Este martes, el Tribunal Supremo continúa escuchando a testigos en el segundo día del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre los que destacan el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como M.Á.R.

Tras escuchar a Ayuso asegurar en varios medios de comunicación que el fraude fiscal de su pareja se trata de una "operación de Estado contra un rival político" y de recordar cómo en su testifical, Miguel Ángel Rodríguez, decía que era una "deducción" suya de que el fiscal general del Estado habría podido filtrar ese correo, la filósofa y escritora Elizabeth Duval realiza la siguiente reflexión:

"Hay una cosa que se repite en los personajes del día que es el victimismo", subraya, haciendo alusión a esa "operación de Estado" que denuncia Ayuso y la comparecencia de Mazón de este lunes anunciando su "dimisión".

En cuanto a M.Á.R., reflexiona Duval que mucho nos hemos preguntado por la ejemplaridad del fiscal general del Estado y muy poco, en cambio, sobre la del jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid: "No creo que ni siquiera la derecha pueda sostener a dia de hoy que Miguel Ángel Rodríguez es un jefe ejemplar, un jefe de Gabinete que ha amenazado a periodistas y que se comporta como un matón", afirma.

Por ello, critica que "ciertas personas" ocupen puestos de responsabilidad "sabiendo cuáles son perfectamente las prácticas en las que incurren desde esos puestos y el tipo de matonismo y amenazas que hacen contra quienes ejercen el periodismo, que es una cosa preocupante y que degrada el estado de la política en este país", remata Duval. En el vídeo podemos ver al completo su reflexión.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.