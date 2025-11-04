Ahora

Análisis

Elizabeth Duval, sobre M.Á.R., asesor de Ayuso: "El tipo de matonismo que hace contra los periodistas es preocupante"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval reflexiona sobre las declaraciones que Isabel Díaz Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, han realizado a lo largo de estos meses sobre la causa contra el fiscal general del Estado. En el vídeo, los detalles.

Elizabet Duval

Este martes, el Tribunal Supremo continúa escuchando a testigos en el segundo día del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre los que destacan el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como M.Á.R.

Tras escuchar a Ayuso asegurar en varios medios de comunicación que el fraude fiscal de su pareja se trata de una "operación de Estado contra un rival político" y de recordar cómo en su testifical, Miguel Ángel Rodríguez, decía que era una "deducción" suya de que el fiscal general del Estado habría podido filtrar ese correo, la filósofa y escritora Elizabeth Duval realiza la siguiente reflexión:

"Hay una cosa que se repite en los personajes del día que es el victimismo", subraya, haciendo alusión a esa "operación de Estado" que denuncia Ayuso y la comparecencia de Mazón de este lunes anunciando su "dimisión".

En cuanto a M.Á.R., reflexiona Duval que mucho nos hemos preguntado por la ejemplaridad del fiscal general del Estado y muy poco, en cambio, sobre la del jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid: "No creo que ni siquiera la derecha pueda sostener a dia de hoy que Miguel Ángel Rodríguez es un jefe ejemplar, un jefe de Gabinete que ha amenazado a periodistas y que se comporta como un matón", afirma.

Por ello, critica que "ciertas personas" ocupen puestos de responsabilidad "sabiendo cuáles son perfectamente las prácticas en las que incurren desde esos puestos y el tipo de matonismo y amenazas que hacen contra quienes ejercen el periodismo, que es una cosa preocupante y que degrada el estado de la política en este país", remata Duval. En el vídeo podemos ver al completo su reflexión.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La salida de Mazón no alivia el inmenso dolor de las víctimas de la DANA: "Nos queda el segundo paso, Mazón a prisión"
  2. Juicio al fiscal general del Estado, en directo | La jefa de prensa de la Fiscalía General declara que Ayuso intentó "extender una sombra de sospecha" sobre la institución
  3. La UCO revela que el ministro Torres se interesó para que pagaran a la trama Koldo: "Estoy encima de tu factura"
  4. El 'efecto Mamdani' sacude las elecciones de Nueva York entre ataques de Trump y ansias de remontada demócrata
  5. Un menor apuñala a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol (Granada)
  6. Melatonina contra el insomnio: un estudio observacional relaciona su uso continuado con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca