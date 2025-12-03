Las memorias del emérito llegan a España coincidiendo con una mención velada de Felipe VI: "Si recordamos la transición no lo hagamos desde la nostalgia"

El rey Felipe VI durante su discurso en la Universidad Rey Juan Carlos, este miércoles, en Madrid.

El contexto En un pasaje de su libro, Juan Carlos I expresó: "He dado la libertad a los españoles instaurando la democracia".

El mensaje del rey emérito dirigido a los que no vivieron la transición y dirigiéndose a "vosotros, los más jóvenes", ha llegado en una semana muy movidita para la corona. Este miércoles han salido a la venta en España las memorias de Juan Carlos I, el mismo día que su hijo ha realizado unos llamativos comentarios.

Felipe VI ha aprovechado para valorar, eso sí, de refilón, el vídeo de su padre. "No me ha hecho sentir incómodo ni lo tenía por sabido", ha afirmado este miércoles en un discurso a alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Lo ha hecho, sin embargo, sin mencionar a su padre en ningún momento, no como Juan Carlos I, que sí se acordó de él en el extraño vídeo que publicó hace unos días.

"Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y ocupando un papel tan relevante en el mundo", dijo en un vídeo en el que, como en su libro, intenta salvar su legado, maltrecho por los escándalos.

En un pasaje de sus memorias, además, resaltó: "He dado la libertad a los españoles instaurando la democracia". En su discurso de este miércoles, Felipe VI ha dejado un mensaje que parecía dirigido a su padre. Y en el que ha recordado que la nostalgia no es buena compañera.

Felipe VI ha señalado que fue producto de la "buena actuación de muchos", y ha agregado: "Si recordamos la transición no lo hagamos llevado por la nostalgia, ni hagamos afán de idealizarlo".

Y si en sus memorias el emérito dejaba este mensaje para él: "No olvides que heredas el sistema político que yo forjé". El rey actual ha dejado claro que la corona ha pasado página y que "está dispuesta a seguir haciéndolo" para adaptarse a los nuevos tiempos.

