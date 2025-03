Así hablaban Iñaki Gabilondo y José Antonio Zarzalejos sobre la "teoría de la conspiración" del 11M

Iñaki Gabilondo expresaba en '11-M: 20 años' en Lo de Évole - ver programa en laSexta, que no había conocido "nunca una España más unida que el 11-M, y una más desunida que el 14-M". El periodista afirmaba que "la polarización que hay ahora es hija de aquella tensión", y añadía que la fractura que se produjo "no se ha curado y sigue estando ahí marcada". Esta fractura, como opinaba Gabilondo, "sigue circulando, en según qué ambientes y en la atmósfera que rodea más o menos al Partido Popular, la idea de que hubo un movimiento que 'nos usurpó el poder, nos lo arrebató por una acción terrorista".

José Antonio Zarzalejos, en ese sentido, subrayaba que "se ha creado una cultura no del todo desaparecida de cierta afición por las versiones alternativas". El periodista indicaba, ante la pregunta de Évole, que en España se dieron esas versiones alternativas "a propósito de la autoría de los atentados del 11M". El periodista preguntaba, entonces, si había dejado de ser director del ABC por no secundar esas teorías de la conspiración. Zarzalejos reconocía que, "en parte sí".

Gabilondo también tuvo unas palabras sobre el trato que recibió Zarzalejos. "Federico Jiménez Losantos dio en antena el número de teléfono del diario ABC, que dirigía José Antonio Zarzalejos, para que la gente se diera de baja, y le cuesta el puesto a Zarzalejos", destacaba el periodista. Cruz Morcillo, por su parte, la marcha de Zarzalejos "fue una profunda conmoción dentro del propio periódico".

Fran Llorente expresaba que ese día "se quebraron muchas cosas". "Esto es lo triste de todo este episodio", añadía, "el cómo pasamos de aquel momento de unidad y de solidaridad, donde todos estábamos unidos por el dolor, a aquella división gigantesca". "Cómo la mentira puede dividir una sociedad hasta la mayor brecha posible", afirmaba el periodista.

En febrero de 2021, José María Aznar defendió en Lo de Évole que se pudo acusar al Gobierno de ese momento "de cualquier cosa menos de no decir la verdad". "Quien acusó al Gobierno cometió una profunda injusticia", afirmó el exlíder popular. Zarzalejos, tras ver las declaraciones del expresidente, manifestaba quedarse "frío". "Me gustaría que me emocionasen, pero me dejan frío", reconocía. "A mí lo que me emociona es la capacidad que tenemos de autocriticarnos", añadía el periodista. Por su parte, Iñaki Gabilondo, sobre las declaraciones de Aznar, aclaraba que él no decía que el Gobierno estuviera "mintiendo". "A lo mejor solo estaban equivocados, pero no dijeron toda la verdad", concluía el periodista.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole de 2024.