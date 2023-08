Que 'El juego del calamar' fue todo un éxito para Netflix es indiscutible. Aunque por error, en 2021 se hizo público el beneficio que supuso para la plataforma la emisión de la ficción surcoreana, unos 900 millones de dólares. Para el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, no sólo no fue tanto, sino que le valió "para poner comida en la mesa", pero sin ningún bonus ni añadido, al no disponer en el contrato de ninguna cláusula relacionada con la visualización de la serie, tal y como él mismo reveló en una entrevista concedida a 'The Guardian'.

Ahora, las quejas vienen por otro lado: el Sindicato de Actores de Radiodifusión de Corea del Sur denuncia que Netflix nunca llegó a pagar los 'residuals' al elenco de la serie. El presidente del sindicato y también actor —aunque no en 'El juego del calamar'—, Song Chang-gon, de 51 años, explica a 'Los Angeles Times' que intentó durante semanas contactar con la plataforma para que los actores surcoreanos pudieran obtener estos derechos residuales, que se abonan con las reemisiones de las series, pero que a día de hoy sigue sin saberse nada de esta situación.

El sindicato de actores surcoreanos asegura que Netflix se ha beneficiado durante mucho tiempo de un sistema que paga poco a los actores secundarios y que hace tiempo que es necesario cambiar el sistema de compensaciones. Netflix, por su parte, no ha confirmado si se reunirá o no con el sindicato de Corea del Sur, pero ha insistido en que actúa siguiendo las regulaciones y leyes locales y que, como servicio de 'streaming', no está obligada a pagar estos 'residuals'.

El éxito de Netflix en Corea del Sur

El secretario de la Asociación de por los Derechos de los Actores de Radiodifusión del país asiático, Kim Ju-ho, explica que una "condición previa" a la conversación sobre el pago de derechos residuales era "que el negocio de Netflix despegara con éxito" en Corea del Sur. El hecho de que 'El juego del calamar' siga siendo su serie más vista (y su intención de invertir más de 2.500 millones de dólares para seguir adquiriendo contenido surcoreano en los próximos siete años) indican que ese éxito se ha conseguido. "Netflix ha ganado mucho dinero con el contenido en Corea del Sur. Ahora es el momento de reunirnos", insiste Kim.

No obstante, dado que Netflix no trabaja directamente en Corea del Sur, sino que lo hace a través de subcontrataciones, no está obligada a negociar con los sindicatos surcoreanos. Según un ejecutivo de la cadena de televisión surcoreana MBC, que ha preferido mantenerse en el anonimato, "la historia de la industria en Corea del Sur se puede dividir en dos momentos: antes de Netflix y después de Netflix (...). Han traído mucho presupuesto y se han apoderado de importantes actores, escritores y directores", lamenta este ejecutivo. MBC es quien está detrás del éxito de 'Habilidad física: 100', otra producción surcoreana que ya está a la espera de segunda temporada y que ha estado entre las 10 series más vistas en idioma no inglés durante seis semanas seguidas a principios de 2023.

"Comparado con los datos que hemos hecho, lo vendimos por cacahuetes", sostiene el ejecutivo de MBC. En una reunión interna de la cadena surcoreana, se acordó entregar toda la propiedad intelectual a Netflix, a cambio de unos "pocos millones de dólares", dado el prestigio de Netflix. Ahora son conscientes de que "básicamente" renunciaron a las ganancias derivadas de la exposición.

¿Cuánto cobran actores principales y secundarios?

Aunque Netflix haya ayudado a la popularización de proyectos audiovisuales del país, dándole al contenido surcoreano una salida mundial inédita, "los grandes presupuestos de producción se distribuyen de manera desigual", denuncia Song. De hecho, en el caso de los actores secundarios, los salarios se han estancado o reducido. Los actores más famosos negocian sus propios acuerdos —las estimaciones apuntan a un salario de unos 400.000 dólares por episodio, similar a los sueldos del elenco de 'Succession', de HBO—, pero los actores secundarios, que no reciben 'residuals' ni primas, empiezan con salarios de unos 300 dólares por capítulo.

El problema aumenta cuando las series de Netflix tienden a tener temporadas cortas, por lo que los pagos se reducen, pero también por la dificultad a la hora de grabar algunos episodios, especialmente en géneros de fantasía, que requieren mucho más trabajo.