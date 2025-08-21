Gabi Sanz, ante la bronca política por los incendios: "Esto solo tiene un beneficiario, que es Vox"

El periodista ha dejado claro que la tragedia nacional que estamos viviendo por los incendios forestales tiene que ver con una "falta de planificación". "La sensación de que el Estado español no funciona se ha acrecentado".

Gabi Sanz ha destacado que, cuando se queman 400.000 hectáreas, como está ocurriendo en España, es evidente que se trata de una "tragedia nacional", dejando claro que esto no quiere decir que "se culpe al Gobierno".

"No está justificado no hacer los deberes a tiempo", ha indicado, poniendo como ejemplo la descoordinación que se ha producido en algunas comunidades autónomas.

El periodista ha destacado que, sobre todo, lo que menos se justifica es el intento a la desesperada de los políticos por "eludir responsabilidades" echándose la culpa los unos a los otros. "Esto solo tiene un beneficiario, que es Vox", ha asegurado.

El verdadero drama de todo lo que está sucediendo, según ha explicado, es que todo esto tiene que ver "con una falta de planificación", cada uno en su ámbito. "La sensación de que el Estado español no funciona se ha acrecentado de forma exponencial", ha zanjado.