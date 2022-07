Estamos a punto de entrar en agosto, un mes que está marcado a fuego en los calendarios seriéfilos porque se estrenan títulos muy importantes para varias plataformas. De entre todos ellos reluce la que, casi seguro, es la serie más esperada del año. Una que tiene dragones e intrigas palaciegas pero ya llegará el momento de hablar de ella largo y tendido. De momento nos centramos en los títulos que llegan esta semana que son variados y hay unos cuantos. Nada menos que 19 estrenos entre los que se encuentran, ¡ahora sí!, la llegada de 'Parks & Recreation' completa a HBO Max, 'Fanático' en Netflix, una apuesta arriesgada en formato y en temática sobre el mundo de la fama y las redes sociales, 'Santa Evita' en Disney+ o 'Paper Girls' en Amazon Prime Video.

Netflix

'El hombre Más Odiado de Internet' - Miércoles 27

Esta serie cuenta la historia de la cruzada de una madre contra el autoproclamado rey del "porno de venganza" después de que las fotos de su hija aparecieran online. Hunter Moore fue un "destrozavidas profesional" que se dio a conocer a principio de la década de 2010 con su web de porno de venganza IsAnyoneUp.com. En ella se publicaban fotos de hombre y mujeres sin su consentimiento y Moore logró hacerse con un séquito de seguidores pendiente de sus tropelías. En sus tres episodios, la serie cuenta con testimonio de quiene lucharon por la retirada de sus imágenes, miembros de la investigación del caso y los activistas que lograron acabar con Moore. La única fuerza más temible que un ejército de troles en Internet es una madre tratando de proteger a su hija.

'Sigue respirando' (Miniserie) - Jueves 28

Melisa Barrera es la protagonista de esta miniserie que sigue a Liv, una abogada de Nueva York y la única superviviente del accidente de su avión privado en la frontera canadiense. A partir de ahí, deberá luchar contra un desierto implacable y también contra los traumas personales del pasado para mantenerse con vida. La serie de seis episodios cuenta también en su reparto con Jeff Wilbusch, Austin Stowell, Juan Pablo Espinosa y Florencia Lozano.

'Fanático' - Viernes 29

Dani del Águila, Federico Maniá Sibona y Yago de Torres son los responsables de esta historia narrada en episodios de poco más de 10 minutos con dirección de Roger Gual. Trata de Quimera, el mayor ídolo musical de España, que fallece ante sus numerosos fans durante un concierto. Lázaro, uno de sus seguidores incondicionales, ve en este suceso la oportunidad de huir de su monótona y precaria vida, convirtiéndose de la noche a la mañana en quien más había admirado: su difunto ídolo.

'Desparejado' - Viernes 29

Michael (Neil Patrick Harris) cree que su vida es perfecta hasta que su marido lo deja en la estacada tras 17 años de relación. De la noche a la mañana, debe enfrentarse a dos pesadillas: perder a quien consideraba su alma gemela y verse de pronto como un gay soltero de mediana edad en Nueva York. Esta nueva serie supone el regreso a un papel protagonista de Neil Patrick Harris, ocho años después del final de 'Cómo conocí vuestra madre'.

HBO Max

'Parks & Recreation' (completa) - Lunes 25

La oficina de Parques y Tiempo Libre más famosa de la televisión se estrena enterita... por fin... tras habernos dado esquinazo la semana pasada. HBO decidió retrasarla 7 días y, la verdad, nos hemos subido por las paredes porque no podemos aguantar un momento más sin echarle el guante a una de las mejores comedias de los últimos 20 años. Risas aseguradas.

'Harley Quinn' (T3) - Viernes 29

La serie de animación para adultos que se centra en la villana Harley Quinn tras su ruptura con el Joker regresa con nuevos episodios. Tras unirse a la Legión del Mal en la primera temporada, Gotham se convertía en el lugar ideal para que los villanos campasen a sus anchas. Ahora habrá que esperar para saber qué depara la tercera entrega después del acercamiento entre Harley Quinn y Poison Ivy.

'Almost Fly' - Viernes 29

Alemania, 1990: tres compañeros de escuela con grandes sueños se enfrentan cuando el hip-hop entra repentinamente en su vida a través de la cercana base del ejército de los EE UU, todo cambia.

'Pequeñas mentirosas: pecado original' - Viernes 29

Hace veinte años, una serie de trágicos eventos casi destrozaron a Millwood. Ahora, en la actualidad, un nuevo grupo de pequeñas mentirosas se ve atormentado por un asaltante desconocido.

Disney+

'Santa Evita' - Martes 26

Esta serie original argentina (aunque con colaboración española) llega con siete episodios para narrar la intrigante historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón tras su muerte y las tres copias más que se hicieron. Lo que iba a ser una espera de tres años hasta el entierro se convirtió en casi dos décadas deambulando por el mundo. La serie se basa en la novela del escritor argentino Tomás Eloy Martínez. Natalia Oreiro interpreta a Eva Perón junto con un reparto internacional formado por Ernesto Alterio, Diego Velázquez, Francesc Orella y Darío Grandinetti.

'High School Musical: El Musical: La Serie' (T3) - Miércoles 27

Con este título tan enrevesadísimo y que va ya por su 3ª temporada, los Wildcats se dirigen al Campamento Lago Somero, un campamento en California donde, tanto ellos como sus compañeros, pasarán un inolvidable verano lleno de romances, noches sin toque de queda y mucho tiempo al aire libre. El ambiente se caldeará y se enfriará cuando se embarquen en la producción de 'Frozen' y de una docuserie relacionada. ¿Serán los Wildcats capaces de darlo todo sin dejar a nadie en la fría estacada?

'Por mandato del cielo' (Miniserie) - Miércoles 27

Serie que llega haciendo ruido por la candidatura de Andrew Garfield al Emmy como Mejor Actor Protagonista en una Miniserie. Llegará a la plataforma dentro del servicio Star. Con una atmósfera que recuerda a 'True Detective', trata sobre un caso de doble asesinato en una comunidad mormona de Salt Lake City, Estados Unidos. Violencia, fe y religión se mezclan en una trama inspirada en el libro homónimo de Jon Krakauer.

'Light & Magic' (Docuserie) - Miércoles 27

Cuando George Lucas se disponía a hacer 'Star Wars' no podía ni imaginarse que acabaría revolucionando toda una industria. Esta serie documental de seis episodios narra la evolución de Industrial Light & Magic, la empresa responsable de los icónicos efectos especiales de 'Star Wars', 'E.T'., 'Terminator 2', 'Parque Jurásico' y tantos otros exitazos. Esta es la historia de un equipo de genios creativos que pusieron la magia en las películas que tanto nos gustan.

MovistarPlus+

'El limpiador' - Lunes 25

Esta adaptación inglesa de la serie de culto alemana 'Der Tatortreinger' sigue a Wicky, un hombre con un peculiar trabajo : se encarga de limpiar escenas de crímenes y eso le da acceso a todo tipo de historias rocambolescas. Creada y protagonizada por el cómico británico Greg Davies, cuenta con episodios autoconclusivos y cuenta con invitados especiales, como Helena Bonham Carter.

'Buscarse la Vida en Brooklyn' (T2) - Viernes 29

En esta 2ª temporada, Dan, Kevin, Zayna y Drew retoman la historia justo donde terminó la primera temporada: Kevin intenta distanciarse de la influencia de Drew, pero la conexión de Dan con Drew solo se fortalece. Drew intenta corregir sus errores del pasado, pero continúan persiguiéndolo; La sobrina de Drew, Zayna, quiere romper con el pasado problemático de su familia desesperadamente. Mientras tanto, el padrastro de Dan, Kareem, sigue vendiendo bicicletas.

AppleTV+

'Ambar Dorado' - Viernes 29

Basada en la serie de best-sellers de Paula Danziger, con más de 10 millones de copias vendidas, la serie es una mirada sin filtro a una niña que encuentra su voz a través del arte y la música a raíz del divorcio de sus padres. Escrita y dirigida por Bonnie Hunt.

'Apariencias' - Viernes 29

Ambientada en la alta sociedad de San Francisco, este título está protagonizado por Gugu Mbatha-Raw ('The Morning Show', 'Loki'), que además es productora ejecutiva. Mbatha-Raw interpreta a Sophie, una mujer que ha sufrido un traumatismo en la cabeza, aparentemente consecuencia de un intento de suicidio, que la ha dejado con una pérdida aguda de memoria. Mientras se embarca en una búsqueda para volver a unir las piezas de su vida con la ayuda de su esposo y amigos, comienza a preguntarse si la verdad que le cuentan es o no la verdad que ha vivido. A través de sorprendentes giros y un triángulo amoroso inesperado, este complejo y sexy thriller lanza una pregunta: ¿Qué pasaría si te despertaras un día y no supieras tus propios secretos? 'Apariencias' es una historia de autodescubrimiento que explora si ya estamos programados para convertirnos en quienes somos o si elegimos nuestra propia identidad.

Amazon Prime Video

'Paper Girls' - Viernes 29

Esta esperada serie de ciencia ficción de ocho episodios está basada en los cómics de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang sobre el viaje personal de cuatro chicas. La serie nos sitúa a finales de los 80 tras una noche de Halloween cuando las cuatro repartidoras de periódicos Erin, Mac, Tiffany y KJ se ven atrapadas en en el fuego cruzado entre viajeros del tiempo en guerra, cambiando sus vidas para siempre. Tras ser transportadas al futuro, las cuatro amigas deben buscar la manera de volver al pasado. Pero mientras lo logran se enfrentarán a sus versiones adultas descubriendo que en el futuro son muy diferentes a lo que creían que serían con 12 años. Les persigue una facción militar de viajeros en el tiempo conocida como Los Viejos que ha prohibido los viajes en el tiempo para poder mantenerse en el poder. Para sobrevivir, las chicas tendrán que superar sus diferencias y aprender a confiar en las demás y en ellas mismas.

Filmin

'Felizmente Casados' (T2) - Martes 26

Los nuevos capítulos de esta mezcla de thriller y comedia nos lleva a 1975, un año después de los acontecimientos de la primera entrega en la que dos matrimonios de mediana edad encontraban el aliciente a sus anodinas existencias en el crimen y la crueldad. Ahora, los Delisle y los Paquette tienen tres semanas por delante para recuperar el control de su imperio criminal que se quedó en standby durante el curso escolar. Sin embargo, nada saldrá como planean.

Starzplay

'Queer as Folk' - Domingo 31

Llega esta vibrante reinterpretación de la innovadora serie creada por Russell T. Davies ('It’s a sin') a finales de los 90. La nueva versión explora a un grupo diverso de amigos en Nueva Orleans cuyas vidas se verán transformadas tras vivir una tragedia.