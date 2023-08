Los críticos coinciden. 'One Piece'no lo tiene fácil. Los fracasos de los live action de anime de Netflix son un hecho. Varios títulos, como Death Note, Full Metal Alchemist o Dragon Ball, lo confirman. Sin embargo, la nueva adaptación de la plataforma podría no correr la misma suerte. De hecho, los expertos dicen algo así como que pinta bastante bien.

Desde Fotogramas ya alababan la similitud de los personajes antes de su estrene este 31 de agosto. "Excepto las cejas en espiral de Sanji y la desmedida nariz de Usopp, los personajes de 'One Piece' están clavados, no adaptados", aseguraban desde la citada fuente. Es más, le reconocían su buena voluntad a la hora de parecerse al manga original con sus tonos coloridos y divertidos del anime. "Y eso ya es tener mucho ganado", añadían.

Desde Cinemanía coinciden y aplauden su tratamiento del argumento y, a pesar de echar en falta personajes y escenas, reconoce ganan en ritmo y aligeran "el peso de la trama sin perder calidad argumental". Es más, agradecen que se trate de una "obra propia" y no una copia del anime. De un lado y de otro reconocen que detrás del trabajo del nuevo estrene hay "algo diferente", pero también "el cariño de un verdadero amante de esta historia de piratas". Ahora faltaría saber qué opinan sus seguidores.

Qué opinan sus seguidores

Los hay que piden a gritos que no les hagan mientras otros lanzan sus primeras críticas. Por ahora, buenas. "Agradecido de vivir en esta época", asegura uno de los seguidores mientras que otro usuarios premian la elección del elenco. "La química entre Luffy, Nami y Zoro es tremenda y es el gran acierto de la serie", expresan. Es más, más de uno confiesa que se ha emocionado ya en el primer episodio.

Es más, muchos inciden con la crítica en que la brevedad de los capítulos no estropea la calidad del argumento de la serie. "Lo compacta todo y funciona demasiado bien", expresa uno de los seguidores. Quienes también han recibido elogios son los actores del nuevo live action. Ésos a los que, a más de uno, le han despertado nostalgia con solo unos minutos de capítulo. Con risas y lágrimas, 'One Piece' no solose ha ganado a la crítica, también a los fanáticos del anime.