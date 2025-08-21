Ahora

Hoy cocinamos bonito

María Lamela prueba el bonito seco, fermentado y ahumado estilo japonés: "Sabe a la comida de los peces"

Carlos Maldonado hoy cocina una receta espectacular de bonito encebollado y, de paso, nos muestra una curiosa forma de este producto de temporada: el katsuobushi, o bonito seco, ahumado y fermentado que se usa para las sopas asiáticas.

Carlos Maldonado trae esta semana una receta tradicional, pero con el toque especial del cocinero con estrella Michelín, donde el protagonista es uno de los grandes productos de temporada: el bonito, en este caso encebollado.

Aprovechando la ocasión, el chef muestra el katsuobushi, o bonito seco, ahumado y fermentado, que se suele utilizar para hacer los caldos dashi. "Un talaverano hablando japonés", comenta con humor.

Maldonado explica que el olor del katsobushi recuerda al de la comida de las tortugas o los peces. Tras probarlo en crudo, María Lamela va un paso más allá y afirma que también "sabe a la comida de los peces".

"¿Te has comido la comida de los peces?", reacciona Maldonado, mientras María reconoce que "siempre pruebo todo antes de dárselo a mi animal".

