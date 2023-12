La nueva miniserie de Prime Video 'Expatriadas' está basada en la novela superventas 'The expatriates', escrita por Janice Y. K. Lee. Lulu Wang es la directora de los seis episodios protagonizados por Nicole Kidman ('The Undoing'), Sarayu Blue ('Yo nunca') y Ji-young Yoo ('El cielo está en cualquier lugar'). La ficción se estrenará el próximo 26 de enero.

La historia está ambientada en el año 2014 en la atestada, estimulante y agitada Hong Kong en la que vive una privilegiada comunidad estadounidense de trabajadores expatriados de empresas norteamericanas.

Allí, después de una tragedia familiar, se cruzan las vidas de tres mujeres estadounidenses: Margaret que vive con toda su familia en Hong Kong y a la que da vida Nicole Kidman; Hilary, interpretada por Sarayu Blue, que verá su amistad con Margaret rota por el destino; y la estadounidense Mercy que se ve implicada en la vida de los expatriados y cuyo papel interpreta Ji-young Yoo. También forman parte del reparto Brian Tee ('Chicago Med') como el marido de Margaret Clarck y Jack Huston ('Fargo') como David, el marido de Hilary.

A partir de esta trama, la ficción habla de choque cultural y cuestiona los privilegios de los extranjeros frente a la vida local. Además, a través del drama explora lo que ocurre cuando la línea entre el victimismo y la culpabilidad se difuminan.

El papel de Kidman en 'Expatriadas' recuerda bastante a los personajes de sus últimas series como 'Big Little Lies' o 'The Undoing' en los que formaba parte de la élite económica de una comunidad hasta que el drama irrumpía en su idílica vida acomodada obligándola a salir de su zona de confort. La producción de la serie ha estado además rodeada de polémica, entre otras cosas, porque se rodó en época postpandémica y la protagonista fue acusada de saltarse la cuarentena.

Lulu Wang, creadora, directora y guionista de 'Expatriadas' es, además, productora ejecutiva de la serie junto a Daniele Melia, para Local Time. Nicole Kidman también ejerce de productora ejecutiva con Per Saari para Blossom Films ('Nueve perfectos desconocidos') junto a la primera guionista en unirse a la serie, la australiana Alice Bell ('The Beautiful Lie'). Theresa Park, de Per Capita Productions ('Despidiendo a Yang'), y Stan Wlodkowski ('La vieja guardia') también ejercen como productores ejecutivos. Por su parte, Vera Miao ('Two sentence Horror Stories'), Gursimran Sandhu ('Juego de tronos'), y la autora Janice Y. K. Lee han guionizado Expatriadas junto a Bell y Wang.