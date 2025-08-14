Una mujer confiesa a Thais Villas que tiene tres pisos pero vive de alquiler: "Pago 1.400 euros en el barrio de Salamanca"

Esta mujer de barrio rico sorprende a Thais Villas al confesarle que aunque tiene tres pisos en propiedad, como un chalet de 400 metros en la Sierra, vive de alquiler por 1.400 euros en el barrio de Salamanca.

Hace unos años, Thais Villas visitó un barrio rico y uno obrero para hablar con sus vecinos sobre su casa. ¿Viven de alquiler o tienen piso propio?, ¿siguen pagando la hipoteca?, ¿cuánto dinero gastan mensualmente en el ámbito doméstico?

"No me queda más remedio que vivir en un piso de alquiler y lo comparto con mi hermana", afirmó un hombre de barrio obrero mientras que una mujer del mismo barrio confesó que ya había terminado de pagar la hipoteca: "Gracias a dios ya me libré de la hipoteca, pagaba unos 300 euros".

Por su parte, una mujer de barrio rico sorprendió a Thais Villas al confesarle que aunque tenía tres pisos en propiedad, vivía de alquiler en un piso con azotea en el barrio de Salamanca por el que pagaba 1.400 euros. "Tengo una casa de casi 400 metros en la Sierra, tengo un apartamento de 35 metros y tengo un chalet en Alcalá de Guadaira, cerca de la cárcel, por si acaso", afirmó la mujer riéndose.

