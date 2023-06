'Nacho' llega a laSexta con la emisión de los dos primeros capítulo de la serie de atresplayer que introduce al público entre las bambalinas del negocio del porno a través de la figura de Nacho Vidal.

La serie se remonta hasta su peculiar nacimiento en el baño del hospital en el que ingresó su madre y que casi termina con él en el inodoro. Parece que tenía prisa por nacer y de la misma manera, casi a cámara rápida, recorre su feliz y acomodada infancia gracias a la fortuna conseguida por su padre. Pero lo bueno se acabó y la familia tuvo que acostumbrarse a una vida más modesta, sobre todo después de que su padre fuese diagnosticado de trastorno bipolar. "Lo impactante fue para mí la crisis. Ver hundirse a mi padre, eso sí me dejó huella", asegura la narración en primera persona.

La serie nos sitúa así rápidamente en 1993 y presenta a un joven Ignacio Jordá, nombre real del conocido actor porno, que reconoce que "nacer con un pene grande condiciona mucho la vida". "Siempre me fue la marcha, la velocidad, el peligro, la velocidad, vivir al límite y, por qué no reconocerlo, ser el mejor", asegura la voz en off del protagonista interpretado por Martiño Rivas.

Es la época del boom de la ruta del bakalao y, marcado por la ruina de su familia después de haber crecido en la abundancia, trata de conseguir dinero de la manera que sea. En este caso, trapicheando con pastillas para pagarse a su vez las juergas. El sexo ya es en esa época una obsesión para el joven Nacho Jordá.