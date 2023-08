Enero de 2023 fue un momento clave para Noah Schnapp (Nueva York, 2004): en un vídeo de apenas ocho segundos, bromeaba con su salida del armario. "Cuando finalmente le digo a mis amigos y familia que soy gay después de 18 años asustado en el armario y me responden: 'Ya lo sabemos'", decía; a día de hoy, el clip de TikTok —con la frase 'Supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba'— tiene más de 14 millones de 'likes' y medio millón de comentarios. Su teléfono estalló, pero él no quiso hacerle caso. "No quería sentarme ahí, esperando nervioso a ver qué iba a decir la gente (...). Sólo quería decirlo y tener confianza en quién soy y saber que no me tiene que importar lo que piense la gente", asegura, en una entrevista con 'Variety'.

Después, vio los mensajes: miles de corazones y arcoíris que invadieron su alma. "Me puse a llorar. Estaba como... 'Lo he conseguido, está hecho. Ya no tengo por qué preocuparme'". No fue una decisión fácil, pero quien le ayudó a tomarla fue su personaje en 'Stranger Things', Will Byers. Schnapp reconoce que su proceso para salir del armario empezó cuando confirmó que Byers era gay, en una entrevista concedida hace ahora un año, en julio de 2022. Después de muchas vueltas y evasivas, el verano pasado el actor confirmó que Byers era homosexual y que, efectivamente, estaba enamorado de su mejor amigo, Mike Wheeler, pareja de 'Once' ('Eleven').