"Con gran pesar, compartimos la noticia del prematuro fallecimiento de Chance Perdomo a causa de un accidente de moto": con estas palabras, el publicista del joven actor enviaba un comunicado a la revista Variety para confirmar la muerte de su representado, de solo 27 años. Perdomo era protagonista de series como Las escalofriantes aventuras de Sabrina y Generación V, que estaba a punto de empezar el rodaje de la segunda temporada. Desde los estudios de Amazon MGM y Sony Pictures Television, creadores de esta última, han subrayado la profunda devastación que siente todo el entorno de la ficción, que se puede ver en Amazon Prime Video, según el comunicado al que ha tenido acceso Associated Press.

Según el comunicado del publicista de Perdomo, en el accidente no hubo otras personas implicadas. "Su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida los sentían todos los que lo han conocido y su calidez como persona seguirá en todos aquellos a los que amaba", ha indicado, pidiendo además "respeto" por el "deseo de privacidad de la familia" mientras lloran la pérdida de su querido hijo y hermano.

"No somos capaces de entenderlo. Para todos los que lo hemos conocido y trabajado con él, Chance siempre ha sido encantador y sonriente, una entusiasta fuerza de la naturaleza, un intérprete increíblemente talentoso y, más que nada, una persona amable y encantadora", han señalado en un comunicado los creadores de Generación V. "Escribir sobre él en tiempo pasado no tiene sentido. Lo sentimos mucho por la familia de Chance y lamentamos la pérdida de nuestro amigo y colega. Abrazad a vuestros seres queridos esta noche".

Uno de los personajes más conocidos a los que Perdomo había interpretado fue el de Ambrose Spellman, protagonista en Las escalofriantes aventuras de Sabrina, una serie de cuatro temporadas que suponía una expansión del universo de ficción de 'Sabrina, cosas de brujas', una de las series más populares de los años noventa. 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' se basa en un cómic del mismo nombre y sigue a la bruja Sabrina Spellman, interpretada en esta ocasión por Kiernan Shipka, una joven que es mitad bruja y mitad humana y por lo tanto se debate entre dos mundos: el de los mortales, su familia incluida, y el de la Iglesia de la Noche.

Perdomo, nacido en Los Angeles (California) el 19 de octubre de 1996, cambió su primera intención de estudiar Derecho para mudarse a Londres, donde aprendió a actuar. Allí se formó en la Identity School of Acting y formó parte del Teatro Nacional Juvenil. Antes de ser elegido para su papel en Las escalofriantes aventuras de Sabrina, ya había aparecido en varios cortometrajes y programas de televisión. También ha interpretado a Jerome Rogers en la película Killed by my debt (2018), papel por el que fue nominado a un BAFTA como mejor actor.

En su última serie, Generación V, parte del universo de The Boys, Perdomo interpretaba a Andre Anderson, un joven que quiere ser un héroe y que posee, entre otras, ciertas habilidades para manipular los campos magnéticos con sus manos y una durabilidad sobrehumana.