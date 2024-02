"Gracias por todas las risas, amigo mío. Descansa en paz, Richard": con estas breves palabras, el publicista Jeff Abraham ha confirmado la muerte del actor y cómico Richard Lewis, coprotagonista, junto a Larry David, de 'Curb Your Enthusiasm'. Lewis ha fallecido a los 76 años a causa de un ataque al corazón, según ha podido confirmar Variety, estando en su vivienda de Los Angeles (California, Estados Unidos). Aunque Abraham lo hizo público el miércoles, el actor falleció el martes 27 de febrero.

El pasado mes de abril, Lewis anunció que había sido diagnosticado de Párkinson, razón por la que decidía retirarse del mundo de la comedia stand-up. En 2021, el actor adelantó que no aparecería en la undécima temporada de 'Curb', para recuperarse de varias operaciones, aunque acabó apareciendo en el set de uno de los episodios, provocando una tremenda reacción entre los presentes. "A Larry (David) no le gusta abrazar, pero lo hizo y me dijo lo feliz que estaba al poder grabar nuestra escena", le dijo entonces a la citada revista.

En 'Curb', Lewis ha interpretado una versión entre la realidad y la ficción de sí mismo durante más de dos décadas. Lewis y David, compañeros de 'Curb', se conocieron de pequeños en un campamento y han compartido prácticamente toda su vida. "Richard y yo nacimos con tres días de diferencia, en el mismo hospital. La mayor parte de mi vida, ha sido como un hermano para mí", escribió el creador de la serie en un breve comunicado publicado en las redes sociales de la serie. "Tenía esa extraña combinación de ser la persona más divertida pero también la más dulce. Hoy me ha hecho llorar, y eso no se lo perdonaré jamás".

Desde HBO también han mostrado su tristeza al despedirse del actor. "Estamos devastados al saber que Richard Lewis ha fallecido. Su brillantez cómica, su ingenio y su talento han sido incomparables", han escrito desde la plataforma que emite 'Curb Your Enthusiasm'. "Richard siempre será un querido miembro de las familias de HBO y de 'Curb'. Nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos y a los fans que han podido contar con él para alegrar sus días con risas".

La actriz Cheryl Hines, que interpreta a la esposa de Larry David en la serie, no ha dejado tampoco pasar la oportunidad de despedirse de su compañero de rodajes con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. "Se tomaba el tiempo para decirle a las personas que quería lo que significaban para él. Entre toma y toma de 'Curb', me decía lo especial que era para él y lo mucho que me quería. Ser querida por Richard Lewis, un verdadero regalo", ha escrito la actriz, compartiendo una imagen de los dos juntos.

También el británico Ringo Starr, batería de 'The Beatles' se ha sumado a las tristes despedidas al actor, publicando una imagen de él mismo con el cómico y su esposa, Joyce Lapinsky, a quien conoció durante una fiesta organizada por el propio Starr en los años noventa.