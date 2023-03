"De lo que no se habla no existe. Y lo que no existe se margina". Esta frase inolvidable que pronuncia una de las protagonistas de 'Veneno', otra serie imprescindible de ATRESplayer PREMIUM, es muy oportuna para hablar de 'Las noches de Tefía'. La ficción creada por Miguel del Arco, que llegará próximamente a la plataforma de pago de Atresmedia, arroja luz sobre una historia del franquismo que ha pasado desapercibida. En la presentación en el Festival de Málaga, el director de la serie ha explicado que existían centros de opresión como el de la serie por todo el país y si no conocemos su existencia se debe a que "lo que hizo muy bien el régimen fue borrar las huellas de sus crímenes". "Existían las galerías de invertidos de las cárceles de Carabanchel y de Barcelona, había cárceles para homosexuales por la ley de vagos y maleantes en Badajoz y en Huelva. A lo largo y ancho de todo el país había centros de opresión porque eso es básicamente lo que hacía el régimen: oprimir".

La conocida como Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, tal y como explica Del Arco, no es una rareza: "Están documentados más de 300 campos que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Franco empieza a intentar abrirse a la comunidad internacional y después de que Hitler haya sido vencido, se les cambian los nombres por los eufemismos de colonias agrícolas". En base a esta realidad, el creador ha explicado que ha habido un gran trabajo de documentación previo que después se ha pasado por el filtro de la ficción.

'Las noches de Tefía' es una serie que se basa en la historia real de la persecución a los homosexuales durante la dictadura franquista para encerrarlos en centros de trabajo que eran auténticos campos de concentración. Esa realidad está representada en la serie por el relato de Airam, uno de los protagonistas que en 2004 se ve obligado a recordar su paso por Tefía. En sus recuerdos se mezclan las historias reales junto a sus compañeros de barracón, pero también las imaginarias que vivían por la noche cuando todos se imaginaban una vida en libertad en el music-hall El Tindaya donde todos tenían un alter ego.

"Una serie fundamental" para el actor Patrick Criado que interpreta al personaje de Manuel 'La Vespa'. "Era imprescindible contar el sufrimiento de estas personas, la carencia de libertad y la opresión", ha asegurado. El actor ha viajado también a Málaga para la presentación en la que además han estado Marcos Ruiz, Miquel Fernández, Carolina Yuste, Raúl Prieto, Javier Ruesga, Luisfer Rodríguez y Jorge Usón. Es parte del elenco que ha estado en la presentación en Málaga para presentar "los frutos de un increíble trabajo". Miquel Fernández que en la serie interpreta a Charli, el creador de un mundo onírico que se materializa en el music-hall El Tindaya, ha explicado la importancia del trabajo previo al rodaje de la serie: "Miguel nos decía que teníamos que crear la partitura y que después teníamos que tocarla". Y añade que "ha sido como preparar una obra de teatro, un proceso muy bonito y de verdad" con una gran implicación de todo el equipo. " Ha sido una comunión, un proyecto muy amoroso y con la implicación más bestia", ha afirmado.