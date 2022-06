Los creadores de 'Stranger Things', Matt y Ross Duffer, han hablado de la posibilidad de un spinoff de la exitosa serie de Netflix aunque lo más probables es que no esa nueva serie no llegue hasta que no termine la original. Eso es lo que se desprende de las palabras de los hermanos Duffer que han hablado con la revista Variety sobre el proyecto. Al parecer la nueva ficción se desarrollaría en paralelo a los acontecimientos de la quinta temporada y "sería muy diferente de lo que todos esperan", tal y como aseguran los creadores. Eso sí, "nunca la rodarían en paralelo", ha dicho Ross Duffers: "Comenzaremos a profundizar en ello tan pronto como terminemos".

Matt Duffer ha puntualizado que no se han planteado desarrollar el proyecto hasta ahora porque querían asegurarse de que era interesante independientemente de su relación con 'Stranger Things'. "Y definitivamente, incluso sin el título de Stranger Things’, estoy muy, muy emocionado por ello. Va a ser muy diferente a lo que todos esperan, incluido Netflix", ha dicho.

Aunque la noticia del spinoff no es nueva, sí es la primera vez que los Duffer hablan tan convencidos de desarrollar la idea. Siempre han dicho que "hay muchas más historias emocionantes que contar dentro del universo de 'Stranger Things', nuevos misterios, nuevas aventuras y nuevos héroes inesperados'. Y aunque la idea del spinoff era un secreto entre los Duffer, hasta que el actor Finn Wolfhard logró adivinarla. Al parecer dijo "esto sería un spinoff genial" adivinando así, sin querer, el punto de partida de la nueva ficción y dejando completamente sorprendidos a los Duffer, que no han querido revelar ningún detalle más, pero que han demostrado estar claramente emocionados.

Sin embargo, para llevar a cabo el proyecto deberán salva un escollo y es que en otra entrevista de promoción Finn Wolfhard y Charlie Heaton respondieron a una pregunta sobre la posibilidad de un spinoff y dijeron que lo veían posible pero siempre que sea "dentro de diez años" porque si no "sería como un capítulo más". Habrá que esperar a que termine la serie antes de saber cómo empezará la próxima historia y quién la protagonizará.