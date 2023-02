Los rostros de Joel y Ellie han cambiado mucho de los videojuegos a la serie de HBO Max 'The last of us'. Pedro Pascal ha cogido el relevo a Troy Baker y Bella Ramsey hizo lo propio con Ashley Johnson, pero sus voces sí que nos resultan familiares, al menos en España.

Lorenzo Beteta es la persona que da voz uno de los protagonistas de 'The Last of Us', un Joel que introduce matices en la serie que pueden estar ausentes en el videojuego. Para el actor de doblaje, ha sido "emocionante" volver a dar voz a un Joel al que tiene "mucho cariño". "Tenía 'feeling' con él y con las circunstancias de la historia. Cuando supe que íbamos a empezar la serie, era como encontrarse con un amigo al que hace tiempo que no ves. Está siendo una experiencia fantástica", celebra.

La primera vez que conocimos a Joel fue en el año 2013, una interpretación que ha marcado a Lorenzo. Porque la realidad es esa, que hay algo de Joel en él. "Es un personaje en el que, en cierto modo, me reconozco. Hay ciertas coincidencias", explica, unas coincidencias que detalla: "Joel es una persona introvertida, yo no soy un hombre espectáculo; yo soy reflexivo, él es reflexivo... Lo que más me hace sentir identificado con Joel es la relación y las circunstancias con su hija. Y el desarrollo de la historia con Ellie, que es como su hija. Me ha llegado mucho al alma esa relación padre-hija. Eso me llegó, dije: 'Para esto soy Joel'".

La pregunta al hablar con Beteta era casi obligatoria: ¿cómo de diferente ha sido doblar a Joel en la serie respecto del videojuego? Lo cierto es que el trabajo, aun siendo del mismo personaje, "no tiene nada que ver", sobre todo porque no contaba con el mismo material cuando puso voz a Joel en el videojuego.

"El material que tenemos en un videojuego es mucho más limitado, solo el material sonoro y muy poquito de imagen, lo que llamamos cinemáticas. Ahí solemos tener la imagen ni siquiera del personaje, sino del actor lleno de sensores en la cara que interpreta en un set de captura de movimiento. Encontrarme con el Joel de la serie me ha aportado más información visual que la que tenía en el videojuego. Es el mismo personaje, pero una interpretación muy personal de Pedro Pascal", explica Lorenzo.

Habría sido un error que Joel y Ellie tuvieran otra voz"

Hay un cambio que parece más que evidente, que es el de pasar de ese Troy Baker lleno de sensores a Pedro Pascal. La diferencia es mayor de lo que puede parecer, como explica Beteta, también para Baker a la hora de encarnar a Joel. "Creo que el trabajo de Pascal es más casual, más naturalista, quizás un poco menos 'impostado'. El trabajo de Troy Baker es en un set sin nada alrededor, lleno de sensores y con una malla negra, bastante incómodo como actor", valora el actor de doblaje.

La diferencia para Beteta está en la "fluidez" de Pascal a la hora de interpretar sin 'ataduras', estando literalmente sobre el terreno, 'siendo' Joel. Además, ve al Joel de Baker "más sombrío que el de Pascal". "El trabajo de Pedro Pascal es más agradecido porque se le ve a él, el valor es 100% suyo. En el videojuego hay una parte de valor interpretativo y otra de los animadores", explica.

"¿El éxito de la serie? Me lo esperaba porque el juego fue un exitazo"

La primera palabra que le viene a la mente a Beteta al ver el éxito de la serie es "divertido". Ve gracioso que "todo el mundo" a su alrededor le hable de la serie, "desando que llegue el nuevo capítulo". Y eso que su trabajo es "bastante anónimo" como actor de doblaje. Eso sí, cero 'spoilers' por mucho que le pregunten sobre el final de la serie o de los videojuegos: "De mi boca no sale nada, obviamente".

"Me lo esperaba porque el videojuego fue un exitazo. Cuando empezamos a doblar la serie, dije: 'Esto va a ser más melocotonazo todavía'. Está muy cuidada, con mucho mimo y mucha calidad. Al final, el videojuego es para varias generaciones; pero gente más mayor, acostumbrada a poner una serie, están disfrutando de algo que no conocían", afirma el actor.

Es más, asegura que ha visto conversaciones entre padres que han visto la serie con sus hijos, que han jugado a los juegos y que ahora se interesan por la historia de Joel y Ellie en PlayStation. "Está siendo un éxito bien merecido", apostilla.

Sin embargo, hay un elefante en la habitación, que es la evolución de su personaje no solo en la primera temporada, sino en la segunda que ya ha sido confirmada y que abarcará la segunda parte del videojuego. Ante las posibles dudas sobre cómo acogerá el público el arco de Joel, Beteta tiene claro que el público lo vivirá "de una forma que no les va a ser indiferente".

"Una de las cosas buenas que tiene es que hace que la gente se meta mucho, los personajes podrían ser tú. Es un escenario futurista, pero tampoco tanto, porque hemos pasado dos años en los que solo nos han faltado los chasqueadores. Son personajes en los que mucha gente se reconoce. Cuando pasen estas cosas tan significativas... a alguno se le va a caer una lágrima, se le va a partir el alma de emoción", opina.

Las últimas polémicas del mundo del doblaje

En los últimos meses, películas como Space Jam han causado malestar entre el público y dentro del propio gremio de actores de doblaje. La entrada de caras conocidas ajenas mundo del doblaje no ha gustado a muchos, algo que no ocurrió con 'The Last of Us'.

¿A quién quieres más, a papá o a mamá?

En el caso de la serie de moda, se respetó a los actores de doblaje del videojuego, llamándoles también para la serie, algo que Beteta vio con "satisfacción" y como "un acierto brutal". "La serie se ha creado para los fans del videojuego, y en España nos relacionan a las voces españolas con el videojuego. Habría sido un error que Joel y Ellie tuvieran otra voz", opina.

No obstante, apostilla que "en esto, como en otras cosas, manda el dinero". "Hay unos departamentos de marketing que a veces aciertan y en otros se equivocan, pero hay departamentos que dicen 'a Lorenzo Beteta no le conoce nadie, vamos a poner a Iker Jiménez'. Eso es lo que se ha hecho con Space Jam y con tantos títulos, buscar una cara famosa para intentar vender más el producto", lamenta.

Su conclusión es lapidaria en esta cuestión: "Creo que cuando la gente de márketing mete mano en los departamentos artísticos, normalmente la fastidian. Afortunadamente, no ha sido el caso".

Joel es Lorenzo y Lorenzo es Joel en el universo de 'The Last of Us'. En España, resulta difícil -si no imposible- distinguir al uno sin el otro. También es imposible elegir entre serie y videojuego, entre origen y monumento. "A quién quieres más, a papá o a mamá...", duda.

De ambas tiene cosas que destacar: tanto el "descubrimiento" de Joel en el videojuego como su "madurez" en la serie. El resultado es una serie que "no solo ha igualado la calidad del videojuego, sino que lo ha superado". Ahora, queda que todos conozcan el final de una primera parte que, lejos de los fríos números, ya ha sido un éxito.